 

“Помогите! Кто-нибудь!”: истошные крики зареванной Бони услышали после схода лавины

28.09.2022, 21:10, Разное
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Бывшая ведущая шоу “Дом-2” Виктория Боня уже несколько дней находится в Непале, где продолжает восхождение на гору Манаслу. Этот процесс стал настоящим испытанием для знаменитости. Прямо на ее глазах произошла трагедия – несколько человек получили серьезные травмы из-за схода лавины. Некоторые альпинисты погибли.

Случившееся довело Боню почти до истерики. Истошные крики зареванной телезвезды услышали миллионы после схода лавины, когда Виктория опубликовала видео в соцсети. На кадрах видно, как тела альпинистов катятся по склону. “Пожалуйста, помогите им! Кто-нибудь!”, – вопила знаменитость, снимая происходящее на смартфон.

Интернет-пользователи призвали Викторию к немедленному возвращению домой. Мол, она всем все уже доказала. По мнению публики, Боня подвергает себя большой опасности, и она должна подумать о близких. “Вика, давай домой!”, “Очень страшно за вас”, – пишут поклонники.

Виктория Боня объяснила, что поделилась этим видео для того, чтобы рассказать правду о происходящем в горах, предупредить об опасности. По словам телезвезды, многие альпинисты предпочитают молчать о том, какому риску они себя подвергают.


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