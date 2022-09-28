“Помогите! Кто-нибудь!”: истошные крики зареванной Бони услышали после схода лавины

Бывшая ведущая шоу “Дом-2” Виктория Боня уже несколько дней находится в Непале, где продолжает восхождение на гору Манаслу. Этот процесс стал настоящим испытанием для знаменитости. Прямо на ее глазах произошла трагедия – несколько человек получили серьезные травмы из-за схода лавины. Некоторые альпинисты погибли.

Случившееся довело Боню почти до истерики. Истошные крики зареванной телезвезды услышали миллионы после схода лавины, когда Виктория опубликовала видео в соцсети. На кадрах видно, как тела альпинистов катятся по склону. “Пожалуйста, помогите им! Кто-нибудь!”, – вопила знаменитость, снимая происходящее на смартфон.

Интернет-пользователи призвали Викторию к немедленному возвращению домой. Мол, она всем все уже доказала. По мнению публики, Боня подвергает себя большой опасности, и она должна подумать о близких. “Вика, давай домой!”, “Очень страшно за вас”, – пишут поклонники.

Виктория Боня объяснила, что поделилась этим видео для того, чтобы рассказать правду о происходящем в горах, предупредить об опасности. По словам телезвезды, многие альпинисты предпочитают молчать о том, какому риску они себя подвергают.