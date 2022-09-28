Мария Шумакова: “Моя главная мечта — сидеть с большим беременным животом и писать сценарии”

О ДЕТСТВЕ

Я родилась в Новосибирске. В 17 лет приехала в Москву поступать в театральный. К счастью, поступила. Я рада, что мое детство прошло в Сибири, сибирские морозы закалили характер. Я училась в хорошей частной школе, но мне приходилось долго добираться на автобусе. Помню, как шла рано утром до остановки, а на улице вьюга и 37 градусов мороза, и мама закрывала меня своим телом от непогоды. В моих детских воспоминаниях очень много зимы, я люблю родной край. Там рядом Алтай, а горы Алтая, на мой взгляд, имеют особое влияние на человека.

Во втором классе я участвовала в городском конкурсе “Театральная весна”, играла старуху в “Сказке о рыбаке и рыбке”. И это был такой сильный эмоциональный опыт. В тот момент, в 7 лет, решила, что стану актрисой. Так сильно боялась непонимания, что держала в тайне свое заветное желание. Объявила семье только в 11-м классе, когда пришло время готовиться к поступлению в театральный. А еще были забавные мечты, например, хотелось, чтобы меня звали Вирджиния. Смешно. Сейчас счастливо живу с именем Мария.

У меня доверительные отношения со старшей сестрой Еленой. Мы разные, бывают и ссоры, и недопонимания, но мы все равно очень близки. Она тоже живет в Москве, с мужем и моей маленькой племянницей, и я люблю бывать у них в гостях. Эти встречи — верный способ наполниться теплой энергией, переключиться на главное, человеческое, ценное. Есть и подруги, с которыми дружу со школьных времен. Они — моя большая поддержка.

Мои бабушка с дедушкой были геологами, строили город Новосибирск, в том числе проектировали метрополитен. Помню, как маленькой оставалась у них вечерами: включена настольная лампа, бабушка с дедушкой работают, а я наблюдаю, как они что-то чертят, и так хорошо на душе и спокойно. У них была большая библиотека, которую я унаследовала вместе с любовью к чтению.

О КАРЬЕРЕ

Я почувствовала популярность, когда вышел сериал “Сладкая жизнь”. Меня начали узнавать на улице. Тогда я проживала эмоционально непростой период, несчастную любовь. Случались моменты, когда я заплаканная шла по улице, а ко мне кто-нибудь подходил с просьбой сфотографироваться. Было неловко: вроде артистка, а стоишь с красным носом и опухшими глазами…

Сейчас я учусь в киношколе “Индустрия”, хочу состояться как сценарист. Безусловно, внешнее признание — это приятно и заманчиво. Однако популярность перестала иметь для меня большую ценность. Иногда отказываюсь от проектов в пользу душевного спокойствия. С возрастом происходит некоторая трансформация — сейчас мне интересно сосредотачиваться на простых вещах, истинных желаниях: обнять любимого, покататься на велосипеде…

О ЛЮБВИ

Я не из тех, кто в отношения прыгает как в омут с головой. Для меня важно трезво увидеть происходящее, ответить на главный вопрос: как я себя чувствую с этим мужчиной? Поэтому, наверное, отношения с моим молодым человеком Славой у меня сложились не сразу — мы знакомы 8 лет, а вместе только полтора года. Как и у любой пары, у нас бывают сложности, ведь я человек эмоциональный, но от него всегда чувствую поддержку — пожалуй, это одно из главных качеств в мужчине для меня. Чувство защищенности, тепла, взаимного интереса по всем сферам — от сексуальной до интеллектуальной. Такое комбо — редкость. Стараюсь ценить.

О МОДЕ

У меня достаточно большой гардероб, его можно условно поделить на три части. Худи и джинсы — самая удобная одежда. Когда много репетиций, съемок — не вылезаю из этой “униформы”. Есть базовые вещи в черном, белом и сером цветах. У меня яркая внешность, и мне нравится, когда одежда — это только рамка для картины, как у Толстого черное бархатное платье Карениной. Раз в сезон обязательно покупаю два-три трендовых лука. Обычно советуюсь со стилистом. Но есть, конечно, любимые бренды, которые всегда отлично сидят. Главное, чтобы было и шикарно, и удобно. Тогда точно мое. Из российских дизайнеров раньше очень любила Alexander Terekhov, скучаю по этому бренду. В каком бы размере ни была, одежда всегда сидела идеально.

О КРАСОТЕ

Мой ежедневный ритуал — массаж лица, очищение и увлажнение. Хотя бы раз в неделю маски. Но и не против инъекции, если все в меру, а результат выглядит естественным. Делаю ботокс и био ревитализацию.

Обожаю спорт. Я очень быстро набираю вес — за две недели отпуска могу поправиться на 6–7 кг. И так же быстро его сбрасываю, поэтому в моем гардеробе одежда нескольких размеров. За короткое время прийти в форму мне помогают разгрузочные дни на соках или смузи, тренировки в спортзале два-три раза в неделю и бикрам-йога. Еще я люблю бегать, а в теплое время года много ка таюсь на велосипеде. Самое главное, что все тренировки в кайф. И конечно, спорт помогает эмоциональный фон поддерживать.

ЧТО НОВОГО

Сейчас у меня в работе суперпроект, о котором пока нельзя говорить, фильм российского режиссера с мировым именем.

В Театре на Малой Бронной недавно состоялась премьера спектакля Константина Богомолова “Гамлет in Moscow”. У меня там занятная роль — актрисы. Интересно, что ее предложили, когда я в очередной раз собралась завязывать с актерской профессией. Когда открыла текст и прочитала, была в шоке. От пьесы Шекспира осталось немного. Это глубокое и злободневное исследование человека. Я согласилась на предложение. Работа с Богомоловым — всегда захватывающий эмоциональный опыт, хоть и не простой. Ну и конечно, прокачка профессиональных навыков грандиозная. Константин Юрьевич — мощнейший драматург, большое внимание уделяет именно тонкому актерскому существованию на сцене. Мне это близко.

В этом году я снялась в новом фильме Бакура Бакурадзе — опыт для меня совершенно особенный. Бакур сыграл главную роль. Это был счастливый процесс чистого творчества, когда чувствуешь, что созвучен с режиссером.

Сама сейчас снимаю короткометражку “Когда я стану женщиной” — очень важное для меня исследование на тему женской сексуальности. В сентябре выйдет мой сингл “Холодное лето”, который, надеюсь, буду исполнять на своих концертах. Еще есть идея выпустить курс “Как говорить с удовольствием”. Мне всегда нравилось учить людей, и сейчас я чувствую, что готова поделиться тем, что узнала благодаря своему профессиональному опыту и работе в театре и кино. А главная моя мечта — сидеть с большим беременным животом и писать сценарии. Это самое важное творчество, которое ждет меня — не сейчас, но в будущем обязательно.

Макияж и прически: Марина Рой

Продюсер: Оксана Радуга

Сет-дизайн: Екатерина Синякина