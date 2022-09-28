Французский кружевной или с аурой: новинки в дизайне осеннего маникюра 2022

В самый разгар осени появляются новые идеи дизайна ногтей. Тенденции красоты предлагают нам разнообразные варианты маникюра. Среди них найдутся идеи на любой вкус как для любительниц экстравагантного стиля, так и для тех, кто придерживается изысканной классики. В статье мы расскажем о новинках в дизайне осеннего маникюра 2022 года.

Французский кружевной

Французский кружевной маникюр поможет вам создать изысканный и гламурный образ. Вы можете легко создать его самостоятельно. Нанесите на ногти ваш любимый цвет лака. Сверху покройте его слоем прозрачной блестящей эмали. Завершите маникюр топовым лаком.

Золотое кружево

Ногти с золотыми “кружевными кончиками” станут одним из главных трендов осени 2022 года. Это простой и уникальный маникюр. Золотой штрих на нюдовом фоне идеально завершает дизайн.

В стиле 1990-х

Ногти в стиле гранж вернутся в моду. Этот дизайн вдохновлен макияжем в духе 1990-х годов – темно-коричневой помадой и блестящими бежевыми веками. Эта цветовая палитра перенесена на ногти. Такой нейл-арт станет интересной альтернативой черному маникюру.

“После захода солнца”

Дизайн ногтей “После захода солнца” состоит из оттенков осени. Этот маникюр предусматривает окрашивание в более светлый цвет на безымянном и указательном пальце. На остальные ногти наносят лак похожего тона, но более темного оттенка.

Хромированный дизайн

Осенью 2022 года хромированный маникюр окажется на пике популярности. Это потрясающий способ придать ногтям модный вид. В тренде будут такие детали, как хромированные кончики, декор с 3D-эффектом, металлические украшения. Если вы придерживаетесь минимализма, то создайте хромовый дизайн на нюдовом фоне.

Итальянский кружевной

Возможно, что вы слышали об итальянском маникюре. Он заключается в том, что лак наносится не вплотную к боковому валику ногтевой пластины, а с некоторым отступом. Это создает иллюзию длинных ногтей.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Итальянский маникюр с кружевом означает, что вы наносите на одну из сторон кончика ногтя разноцветные волнообразные линии. Чтобы создать осенний дизайн, сочетайте бежевые, коричневые и белые оттенки.

Бежевые и коричневые тона

Чтобы создать повседневный классический образ этой осенью, сочетайте кофейные оттенки с цветом темного шоколада. Для разнообразия добавьте к ним белые или кремовые тона. Такой дизайн идеально смотрится на коротких ногтях.

Стиль карго

Цвет хаки – обязательный элемент маникюра в стиле карго. Вы можете использовать его в качестве основного фона или для создания деталей. Этот нейтральный цвет красиво смотрится на ногтях и хорошо сочетается с осенней или зимней одеждой.

С аурой

Этот маникюр представляет собой цветные круги, плавно переходящие друг в друга. Такой дизайн напоминает сияние ауры человека. Осенью 2022 он будет более популярен, чем мягкие пастельные оттенки лета.

Используйте такие оттенки, как темно-синий, жжено-оранжевый и хаки. Создать такой маникюр самостоятельно довольно сложно, эту работу лучше доверить профессионалу.

Заключение

Осенний маникюр 2022 года отличается яркостью и оригинальностью. Он добавит красок в ваш образ в холодный и пасмурный сезон.