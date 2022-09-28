Хорошо для США — но плохо для остального мира – NYT — об укреплении доллара

Курс доллара США к большинству мировых валют бьёт рекорды: на американскую валюту работает как нестабильная обстановка в мире, так и повышение Федеральной резервной системой (ФРС) ключевой ставки в рамках борьбы с инфляцией, пишет The New York Times. Как отмечается в материале издания, крепкий доллар идёт на пользу Америке — однако почти всем остальным странам он в нынешней конъюнктуре не приносит ничего хорошего.



AP

Нацеленность американской ФРС на торможение инфляции в США путём повышения ключевой ставки наносит серьёзный экономический урон остальным странам, стимулируя в них рост цен и увеличивая риск затяжной рецессии, пишет The New York Times.

Как объясняет обозреватель издания, благодаря повышению ставки американский доллар, который по-прежнему используется для международных расчётов большинством стран мира, укрепляется, что вызывает экономический переполох как в богатых, так и в бедных странах.

Так, например, в понедельник курс британского фунта к доллару США на фоне обнародования правительством Великобритании планов по сокращению налогов и бюджетным вливаниям опустился до рекордно низких показателей, напоминает автор. В свою очередь, Китай, который тщательно контролирует курс собственной валюты, зафиксировал юань на самом низком уровне за два последних года и начал предпринимать шаги, призванные компенсировать его ослабление.

Для Нигерии и Сомали, перед которыми уже стоит реальный риск голода, усиление доллара оборачивается ростом цен на импортное продовольствие, топливо и медикаменты, Аргентину, Египет и Кению подталкивает всё ближе к дефолту, а от развивающихся рынков вроде Индии и Южной Кореи отпугивает иностранные инвестиции, перечисляет журналист NYT.

Поскольку США остаются сверхдержавой, обладающей крупнейшей в мире экономикой и большими запасами нефти и газа, решения Вашингтона так или иначе ощущает на себе весь мир — но в финансовом плане влияние Америки и того больше: по данным МВФ, примерно 40% всех транзакций в мире производятся в долларах, и именно за них на мировом рынке, как правило, приобретаются энергоресурсы и продовольствие, говорится в материале NYT. Между тем курс доллара к большинству важных мировых валют сейчас бьёт рекорды: к примеру, в июне американская валюта впервые с 2002 года сравнялась по стоимости с евро, напоминает журналист издания.

На укрепление доллара работает целый сонм кризисов, которые успели потрясти мир в последние годы, включая пандемию коронавируса, перебои с глобальными логистическими цепочками, военная операция РФ на Украине и серия природных катаклизмов, ударивших по рынкам энергоресурсов и продовольствия: доллар уже давно является «символом стабильности и безопасности в неспокойном мире», и чем напряжённее становится обстановка, тем больше долларов скупают по всей планете, подчёркивает автор. А повышение ключевой ставки делает доллар более привлекательной валютой для инвесторов, давая им возможность больше заработать — а это значит, что они реже вкладывают деньги в развивающиеся рынки, что оборачивается для них дополнительными проблемами, пишет журналист.

Как разъясняет обозреватель NYT, необычная экономическая конъюнктура, обусловленная редким сочетанием факторов, спровоцировала сокращение мирового спроса, что мешает тем странам, которым обычно удаётся выиграть от слабой валюты путём наращивания экспорта — но при этом им по-прежнему необходимо ввозить важнейшие товары вроде нефти, пшеницы и медикаментов, которые из-за укрепления доллара значительно выросли в цене. Аналогичная ситуация сложилась с кредитами: государствам, кредитовавшимся в американской валюте, приходится возвращать долги в ней же вне зависимости от курса — а ведь многие страны взяли взаймы огромные суммы, дабы справиться с последствиями пандемии, пишет журналист. Результатом становится мощная инфляция, последствия которой уже затронули, например, Индонезию и Бразилию.

Ещё одним негативным фактором выступает «эффект нагромождения», продолжает автор. Как объясняет обозреватель NYT, страны побогаче, в которых цены растут не так быстро, вынуждены повышать ключевые ставки вслед за ФРС, дабы поддержать курс своих валют и не допустить резкого подорожания импортных товаров. На прошлой неделе ключевые ставки повысили центробанки Аргентины, Филиппин, Бразилии, Индонезии, ЮАР, ОАЭ, Швеции, Швейцарии, Саудовской Аравии, Великобритании и Норвегии, перечисляет журналист.

Несмотря на то, какой сильный экономический ущерб наносит укрепление доллара, большинство экономистов убеждены, что, если бы ФРС не смогла затормозить инфляцию в США, ситуация была бы ещё хуже, пишет NYT. В то же время волна повышения ставок вызывает тревогу и в международных организациях уже опасаются, что она погрузит мир в рецессию, пишет издание.

Разумеется, задача ФРС — это беречь американскую экономику, констатирует обозреватель газеты. Вместе с тем отдельные экономисты, а также зарубежные политики считают, что ей следует больше внимания уделять последствиям, которыми оборачиваются её решения для остального мира — тем паче, что занимавший пост главы ФРС пять раз Алан Гринспан ещё в 1998 году предупреждал, что США вряд ли смогут оставаться оазисом процветания, если мир вокруг них будет постоянно испытывать всё более сильное экономическое давление, подчёркивает журналист.