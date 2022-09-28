Мужчина с Урала убил и спрятал в болоте собственного подчиненного

Суд в Тюмени отправил под стражу 35-летнего жителя Свердловской области. По данным URA.RU, мужчину подозревают в смерти собственного подчиненного. Тело жертвы обнаружили в болоте в августе.

Следствие установило, что в подозреваемый в июле этого года был бригадиром рабочих, которые занимались очисткой ЛЭП от кустарников и деревьев в Вагайском районе Тюменской области. И как раз в тот же период, как сообщает VSE42.RU, он поссорился с 45-летним подчиненным.

Во время конфликта мужчина выстрелил в оппонента из обреза ружья. Затем связал тело бельевой веревкой, металлический швеллер и утопил в болоте. Об этом пишет РИА ФАН.