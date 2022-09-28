 

“Деваться некуда”: реакцию Малахова на развод со Шкулевой обсудили в Сети

28.09.2022, 19:45, Разное
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Недавно некий источник заявил о разладе в семье Андрея Малахова и Натальи Шкулевой. Дескать, супруги недалеки от развода, да и жили они всегда якобы каждый своей жизнью. Слухи породило в том числе отсутствие свежих фотографий пары в соцсетях.

Телеведущий, можно сказать, до последнего не комментировал информацию или, точнее, домыслы общественности, но все-таки решил высказаться. “Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили”, – пошутил Малахов и попросил публику не переживать.

Реакция на так называемый развод Малахова повеселила соцсети, а в частности – блогершу Лену Миро, которая не упускает возможности прокомментировать различные сплетни из шоу-бизнеса. Обозревательница считает забавным, что публика делает выводы на основании публикаций знаменитости в Сети.

“Деваться некуда, нужно комментировать, давать свежие фотографии, чтобы доказать, что внутри семьи все по-прежнему”, – написала Лена в “Живом журнале”.

Лена Миро, комментируя домысли поклонников Андрея Малахова, заявила, что от слухов и сплетен страдают как раз таки те знаменитости, которые нередко демонстрирует личную жизнь в соцсетях.


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