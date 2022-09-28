Патриарх Кирилл рассказал, какие молитвы защищают от радиации

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в традиционной проповеди в Храме Христа Спасителя поведал прихожанам о том, какими молитвами лучше всего защищаться от радиационного заражения.

По словам предстоятеля, наиболее эффективными являются молитвы, обращённые к святителю Пантелеймону.

Глава РПЦ предостерёг прихожан от того, чтобы доверять шарлатанам и колдунам, предлагающим всевозможные амулеты и обереги для защиты от гамма-излучения и других форм радиационного воздействия. Патриарх напомнил, что только сертифицированные РПЦ храмы и священники имеют право совершать обряды, предотвращающие пагубное воздействие свободно летящих нейтронов на человеческий организм, и призвал не переплачивать за услуги у непрофессионалов.

Помимо молитвы святому Пантелеймону, защитить от ядерного взрыва может тяжёлая святая вода из освящённого атомного реактора, если ей окроплять помещение три раза в день. Чуть меньшую эффективность, но большую доступность для населения со средним достатком являются свечи, освящённые во имя святой Матроны Московской.

– Вопреки распространённому мнению, РПЦ вовсе не отрицает науку, в том числе ядерную физику. Напротив, наши священники прилагают немало усилий, чтобы разработать молитвы и ритуалы, которые будут защищать прихожан от радиации и других техногенных угроз, – сообщил протоиерей Владлен (Курчатов). – На ежедневных брифингах Синод РПЦ изучает отчёты из различных приходов, где проводились эксперименты по подавлению радиации при помоги псалмов, епитрахилей и кадильного дыма, и обновляет рекомендации на случай атомного хлопка в реальном времени. Узнать о наиболее эффективных мерах защиты от радиации можно на телеканале «Спас», а также в эфире «Радио Радонеж» и других православных радиостанций.

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