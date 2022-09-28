Мнение: Подрыв российского благосостояния

Весомо, грубо, зримо. А ведь именно это и произошло.

В произошедшем меня уже волнует не Европа, а самые что ни на есть шкурные интересы. Раз уж я остался в России – меня волнует простейший вопрос: а на что Россия будет жить? Как неисправимый оптимист, я все еще верю и в то, что сбрендивший Путин все-таки каким-то чудом не развяжет мировую ядерную войну, и в то, что идиотская захватническая война как-то наконец завершится, и даже в то, что градус безумия и милитаристского угара в больном российском обществе когда-то спадет, и оно даже пойдет на поправку, в частности – скинет власть обанкротившегося и всё проигравшего “вождя”, после чего начнет строить что-то нормальное и вменяемое…

Вопрос – на что это будущее новообразование на территории бывшей РФ будет жить? Вопрос не праздный. Уничтожены все “потоки”, качать газ теперь можно только по вдупель изношенному самому старому, еще советских времен газопроводу. Этого явно недостаточно. Куда новая Россия (или что-то на ее месте) будет продавать газ?

Розовых “экологичных” интелей, равно как и мечтателей “преодолеть нефтяное (и газовое) проклятие” – дружно посылаем к черту. Россия сама по себе, в своих границах и сама для себя – НЕРЕНТАБЕЛЬНА. Говоря проще – не в состоянии даже себя прокормить, не говоря уж о каких-то чудесах техники типа телевизоров и компьютеров. России жизненно важен экспорт, чтобы получать ВАЛЮТУ… на которую она сможет покупать то, что сама не сумеет произвести никогда.

Как без трубопроводов? Откуда страна будет брать валюту? Фраза “подрыв национального благосостояния”, которая прежде звучала лишь пустой страшилкой в устах пропагандистов или обвинением в устах прокуроров – с подрывом газопроводов приобрела для нас всех абсолютное зримое воплощение.

Похоже, теперь при ЛЮБОМ раскладе Россия, даже если не сгорит в ядерном пламени, все равно – будет крайне неуютным, бедным и неподходящим для жизни местом. “90-е вам покажутся сказкой”.

И самое печальное: даже если СВО увенчается грандиозным успехом, и РФ удастся удержать при себе немыслимые трофеи в виде Волновахи, Авдеевки и даже села Большие Нетопыри – все равно данные населенные пункты никоим образом не компенсируют и тысячной доли того, что РФ теряет, утратив газопроводы в ЕС.