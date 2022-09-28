 

Дочь Умы Турман Майя Хоук снялась в нижнем белье для рекламы Calvin Klein

28.09.2022, 19:20, Разное
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Дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя, у которой уже за плечами роли в сериале «Очень странные дела» и фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», уверенно развивается также и в модельном бизнесе. Calvin Klein снова пригласил актрису на съемки своей рекламной кампании нижнего белья – эта получила название Calvins or Nothing. Актриса позировала для фотографа Грея Сорренти в нескольких комплектах нижнего белья – в базовом черном комплекте, черно-белом спортивном дуэте и белой майке-алкоголичке.

Кампания отражает возвышенный, продуманный дизайн новой коллекции нижнего белья и отражает эстетику минимализма, – говорится в заявлении модного бренда. – Эти фото передают фирменный стиль бренда, основанный на чувственности.

Ранее, в 2016 году, Майя работала с AllSaints – она снялась в короткометражном фильме, посвященном новой коллекции бренда. Она также работала с Заком Позеном, приняв участие в рекламе весенней коллекции 2019 года, которую сняла Джиа Коппола.

Кстати, ее мама Ума Турман в 15 лет подписала контракт с агентством Click Models в Нью-Йорке и неоднократно принимала участие в показах.

Недавно стало известно, что Хоук снимется со своей знаменитой матерью в фильме The Kill Room. Для них это будет первый совместный проект. Впрочем, Квентин Тарантино уже заявил о желании снять родственниц в третьей части фильма «Убить Билла».


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