Рози Хантингтон-Уайтли, Хейли Бибер, Кейт Мосс, Зои Кравиц и принцесса Сириваннавари на показе Saint Laurent в Париже

Вчера в столице Франции продолжилась Неделя высокой моды и, помимо Dior, свои творения представил бренд Saint Laurent. Место для показа Энтони Ваккарелло выбрал уже традиционное – площадь Трокадеро с видом на Эйфелеву башню. Модели дефилировали под открытым небом по мраморной лестнице Трокадеро.

В коллекции весна-лето 2023 – множество акцентов на излюбленных силуэтах: широкие плечи, высокая посадка, “голые” платья для очень высоких и стройных девушек, вопреки тренду на многообразие внешних данных. И хотя было много классических оттенков (черного, бежевого), в целом, палитра, состоящая из коричневых, пурпурных, бежевых, оливковых тонов, больше напоминала об осени, чем весне.

Заманить к себе на показ креативному директору Дома удалось Карлу Бруни, Кейт Мосс, Зои Кравиц, Хейли Бибер, Шалом Харлоу, Аню Рубик, Еву Герцигову, Эмбер Валлетту, Росси де Пальму, а также принцессу Таиланда, единственную дочь короля Рамы X и Суджарини Вивачаравонгсе по имени Сириваннавари Нариратана. Кейт Мосс, к слову, пришла на показ вместе со своим женихом Николаем фон Бисмарком.

Принцесса Сириваннавари Хейли Бибер Зои Кравиц Ева Герцигова и Карла Бруни Джерри Холл и Джорджия Мэй Джаггер Кейт Мосс Шалом Харлоу Шарлотта Генсбур Эмбер Валлетта Аня Рубик Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк Росси де Пальма Рози Хантингтон-Уайтли