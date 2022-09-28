 

Рози Хантингтон-Уайтли, Хейли Бибер, Кейт Мосс, Зои Кравиц и принцесса Сириваннавари на показе Saint Laurent в Париже

28.09.2022, 19:20, Разное
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Вчера в столице Франции продолжилась Неделя высокой моды и, помимо Dior, свои творения представил бренд Saint Laurent. Место для показа Энтони Ваккарелло выбрал уже традиционное – площадь Трокадеро с видом на Эйфелеву башню. Модели дефилировали под открытым небом по мраморной лестнице Трокадеро.

В коллекции весна-лето 2023 – множество акцентов на излюбленных силуэтах: широкие плечи, высокая посадка, “голые” платья для очень высоких и стройных девушек, вопреки тренду на многообразие внешних данных. И хотя было много классических оттенков (черного, бежевого), в целом, палитра, состоящая из коричневых, пурпурных, бежевых, оливковых тонов, больше напоминала об осени, чем весне.

Заманить к себе на показ креативному директору Дома удалось Карлу Бруни, Кейт Мосс, Зои Кравиц, Хейли Бибер, Шалом Харлоу, Аню Рубик, Еву Герцигову, Эмбер Валлетту, Росси де Пальму, а также принцессу Таиланда, единственную дочь короля Рамы X и Суджарини Вивачаравонгсе по имени Сириваннавари Нариратана. Кейт Мосс, к слову, пришла на показ вместе со своим женихом Николаем фон Бисмарком.

Принцесса СириваннавариХейли БиберЗои КравицЕва Герцигова и Карла БруниДжерри Холл и Джорджия Мэй ДжаггерКейт МоссШалом ХарлоуШарлотта ГенсбурЭмбер ВаллеттаАня РубикКейт Мосс и Николай фон БисмаркРосси де ПальмаРози Хантингтон-Уайтли


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