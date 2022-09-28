 

«То ли друг, то ли враг?» — слова Лиз Трасс сорвали миграционную сделку между Францией и Британией

28.09.2022, 18:40, Разное
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Париж отказался заключать с Лондоном соглашение по борьбе с потоком мигрантов в Ла-Манше. Раздосадованные французские власти пошли на этот шаг после того, как Лиз Трасс не смогла определиться, считает ли она президента Эммануэля Макрона «врагом или другом» Британии, пишет Daily Mail.


AP

Будущее крупной инициативы по борьбе с миграционным кризисом в Ла-Манше оказалось под вопросом. Франция вышла из сделки после того, как Лиз Трасс неоднозначно высказалась об Эммануэле Макроне, пишет Daily Mail.

Сорвавшееся соглашение предполагало, что Лондон заплатит Парижу порядка £50 миллионов за совместное усиленное патрулирование пролива. Кроме того, британские пограничники должны были получить разрешение работать на французской территории, поясняет издание.

Правительство Бориса Джонсона на протяжении четырёх лет вело переговоры и планировало объявить о сделке с Парижем по Ла-Маншу. Но Трасс «непреднамеренно» сорвала договор во время своей кампании за пост лидера Консервативной партии в конце августа, подчёркивает Daily Mail.

По словам издания, во время её предвыборного турне по стране журналисты поинтересовались у политика, кем она считает французского президента — «другом или врагом». «Этот вопрос остаётся открытым. Если я стану премьер-министром, то буду судить его по делам, а не по словам», — ответила Трасс.

Её комментарий вызвал «цунами ярости, тираду со стороны Елисейского дворца и французских чиновников». Несколько дней спустя «разгневанное» правительство Макрона отказалось от переговоров по Ла-Маншу, хотя стороны уже почти согласовали сделку и даже подготовили совместный пресс-релиз, считает Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

«Они (власти Франции. — ИноТВ) сказали: «Кем себя возомнила эта женщина Трасс?» и даже потребовали, чтобы она принесла извинения», — отметил один из собеседников Daily Mail. По его мнению, Париж захочет получить от Лондона компенсацию за слова премьер-министра.

Впоследствии сам Макрон выступил с явной критикой ремарок Трасс. «Великобритания — друг Франции, я ни на секунду в этом не сомневаюсь. Если Франция и Великобритания не могут сказать, друзья они или враги… нас ждут серьёзные проблемы», — заявил он.

Между тем только с начала этого года в Соединённое Королевство через Ла-Манш попало более 32 тыс. мигрантов. Поэтому, по словам экспертов, решение этого вопроса с участием французских властей имеет для страны большое значение, заключает Daily Mail. 


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