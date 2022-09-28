Мнение: Подготовка к ядерному удару по США, кого коснулась мобилизация и реакция геймдевелоперов

1. В метро Нью-Йорка вывесили плакаты с инструкциями, как себя вести в случае ядерного заражения. Пример такого плаката на заглавном фото (ссылка).



Пусть наши соотечественники, живущие в США, меня поправят, но я подозреваю, что население США ещё не осознало, что эти плакаты следует читать внимательно. Американские политики развязали прокси-войну с Россией, и если они зайдут достаточно далеко, закончится всё ядерными ударами по США. Применять ядерное оружие на Украине, как говорят по телевизору американские политики, нет никакого смысла. Если дело дойдёт до РВСН, первая же ракета полетит не во Львов, а в Нью-Йорк.

2. Блогер takoe-nebo пишет (ссылка):



Давно живя заграницей я несколько оторван от ежедневной реальности происходящего в России, несмотря на то, что я приезжаю туда несколько раз каждый год, и езжу по всей стране. Но, слава Богу, у меня остались там сотни знакомых разного профиля.

Про эту burning “мобилизацию”. Так как по классике “Бог любит троицу”, я решил взять мнения трёх принципиально разных newsmakers: моего знакомого ещё с 90-х служащего в МО РФ, моего знакомого отслужившего в горячих точках, и моего знакомого директора ИТ-компании. Надеюсь что вы понимаете, что лично мне, который не-пришей-кобыле-хвост им врать или искажать реальность смысла нет никакого, да и “доказать ничего нельзя”. Итак:

А. [Знакомый из] МО РФ. Цитирую (заменяя нелитературную лексику литературной) : “Нам нет смысла брать новобранцев на передовую. Это крайне плохо скажется на показателях и многие у нас (в ГШ МО) от этого пострадают. Тем более что на передовой и так хватает мотивированных желающих. Почти все эти вновь набранные пойдут в обеспечение.”

Б. Знакомый из горячих точек. Я лично знаю его уже давно, не один десяток литров водки с ним выпили. В Первую Чеченскую он попал по призыву <…> и удивительным образом выжил. Но его тогда (возможно) спасло то, что и отец, и дед были охотниками, то есть он учился стрельбе с детства, и уже тогда попал в группу снайперов. Потом была Вторая Чеченская, потом он служил в ОВД, но его воинская специальность “снайпер” вынуждала (или побуждала) его на участие в других “командировках”. Он мне говорил, что не любит воевать, он построил себе классный дом на Юге России, но, с другой стороны, с его же слов на войне он чувствовал себя как дома. Сейчас он пришёл в воёнкомат и сказал, что лучше бы он будет воевать, чем молодые. У него и воинская специальность, и награды, и все дела. Его завернули – возрастом не вышел. В утешение военком сказал, что вновь мобилизованных НЕ будут ставить на фронт – там и так других хватает.

В. [Знакомый из] Большой ИТ компании, я с ней работаю много лет по проектам с Западом. Меня тут в Европе подначили, типа “пришла тебе повестка?”. Я эту тупую шутку переадресовал ему. Ответ такой: из нескольких сотен нишах ребят никому ничего не пришло. Есть разъяснение МО РФ, что ИТ-шников сейчас не мобилизуют”.

Вопрос к читателям: коснулась ли мобилизация лично вас и ваших знакомых? Можете ли вы подтвердить или опровергнуть процитированные выше слова о том, кого берут/не берут и куда направляют?

3. В геймдев-проекте «Точка сборки», который мы недавно с вами обсуждали, разработчики сохраняют оптимизм и мобилизации не боятся. Вот что пишет основатель проекта Антон Волков (ссылка):

У нас всё хорошо, наши люди по всей стране спокойно продолжают работу над нашими проектами. Нет, мы не дёргаемся и никуда не уезжаем.

Теперь немного соображений, почему так.

Для людей Точки сборки “служение обществу” — это осознанный моральный выбор. Эта простая и очень олдскульная жизненная позиция — следствие нашего ценностного фильтра. К нам не попадают люди, для кого личная выгода, личная безопасность и личный статус — важнее всего. Многие из нас решили заниматься проектами Точки сборки, уйдя с более престижных и доходных мест или имея возможность в таких местах трудиться (в т.ч. за границей), потому что видят смысл приносить пользу, улучшать этот мир.

Поэтому у нас не стоит вопрос: бежать или нет. Мы служим — делая проекты в традиционных ценностях с уважением к людям. Если призовут, значит там мы нужны больше, значит пойдём и будем служить там. Тут нет других вариантов — это вопрос безопасности нашей страны, сохранения нашего уклада жизни и будущего наших детей.

А пока лучшее, что каждый из нас может делать — это делать своё дело на совесть: врач — лечить, строитель — строить, программист — программировать. Для этого нужны физические и моральные силы. Поэтому тратить ману на потребление и распространение паники — очень-очень плохая идея.

Полагаю, что в любом случае сейчас отличное время для изучения программирования, устройства в айти-компании, запуска собственных айти-проектов. Задачу импортозамещения никто не отменял, программисты России нужны.