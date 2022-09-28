Скандалы: Разорительная жатва

Александр Ткачёв подминает под себя аграрный рынок

«Зерно лучше сжечь, чем продать!» – такие настроения звучат сейчас на аграрных ресурсах в интернете. Фермеры полагают, что их специально разоряют, чтобы земля досталась агрохолдингам. На сельскохозяйственном рынке действительно продолжается грандиозный передел, победителем которого обещает стать бывший министр и нынешний «земельный король» Александр Ткачёв.

Новая знаковая сделка на аграрном рынке: аффилированная с подконтрольным Александру Ткачевым «Агрокомлексом» структура выкупила всю землю у тоже весьма немаленького холдинга «Юг Руси». В связи с этим пошли слухи: мол, владеющая «Югом Руси» семья Кисловых выходит в кеш, чтобы затем осесть на Западе. Некоторые основания для таких предпосылок есть. Но при этом эксперты говорят, что сделка для Кисловых абсолютно оправданна с точки зрения экономики: заниматься растениеводством в России становится крайне невыгодно. И если такой мощный холдинг, как «Юг Руси», почёл за благо избавиться от пашни, то судьба малых хозяйств кажется уже предрешённой. Спрашивать, не приведёт ли это в упадок российские сёла, представляется делом бессмысленным.

Агроимперия Александра Ткачёва растёт как на дрожжах. Получается такой монстр, конкурировать с которым мелким производителям не под силу. Фермеры не могут работать сразу в нескольких отраслях, к тому же им очень трудно пробиться со своими продуктами в супермаркеты

Кисловы потеряли почву

Что касается упомянутой сделки, то в ней показательно всё. Компанию «Юг Руси» ростовчанин Кислов основал в начале 90-х. Бизнес начался с экспорта: за границу начали отправлять муку и зерно подсолнечника. На полученные деньги Кислов построил маслоэкстракционные заводы, продукция которых тоже частично экспортировалась. Бизнес шёл как по маслу, в 2013 году «Форбс» оценивал состояние в 1,25 млрд долларов. Связи с западными партнёрами были настолько сильны, что МИД Франции назначил Сергея Кислова почётным консулом в Ростове-на-Дону. А его сын Дмитрий, к которому постепенно пере­шли бразды правления компанией, стал почётным консулом Сейшельских островов на юге России.

И вот теперь Кисловы продают огромный клин российской пашни. Здесь, правда, стоит вспомнить новость, которая промелькнула в деловых СМИ в 2017 году. Тогда стало известно, что кипрские офшоры, которые контролируют масложировое производство «Юга Руси», поменяли бенефициаров. Контрольный пакет в них якобы получили структуры, связанные с ЗАО «Солнечные продукты». Напомним, что «Солнечные продукты» основаны в Саратове Владиславом Буровым, товарищем спикера Госдумы Вячеслава Володина (одно время Володин даже формально был в доле). Буров вывел «Солнечные продукты» в лидеры масложировой отрасли, а затем контроль над компанией через долги перешёл другому гиганту отрасли – «Русагро», основанному экс-сенатором Вадимом Мошковичем. Таким образом, возможно, что «Русагро» теперь контролирует и «Солнечные продукты», и «Юг Руси», подмяв под себя почти всю масложировую отрасль России. Правда, достоверно утверждать это нельзя, не имея на руках всех офшорных раскладов. Однако совершенно точно, что «Рус­агро» претендует на звание крупнейшего землевладельца в стране. В этом плане у него есть только один конкурент – «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачёва, которому теперь достался земляной банк «Юга Руси». Картина начинает выглядеть так, будто два супергиганта разодрали на части аппетитный бизнес Кисловых, не имеющих достаточно влиятельных покровителей на федеральном уровне. Так что слухи о том, что Кисловы теперь пустят корни за границей, не лишены логики – в России кислород им, образно говоря, перекрыли.

Арифметика убытков

Бизнес-интересы семьи Александра Ткачёва и правда широки. В прошлом году под контроль экс-министра сельского хозяйства перешёл племенной форелеводческий завод «Адлер», а уже в этом – огромный крымский агрохолдинг «Дружба народов», у которого были и пашни, и мясокомбинаты, и сады, и даже какая-то курортная инфраструктура. Видя перспективы, Сбербанк и Россельхозбанк не скупятся на кредиты для «Агрокомплекса». В результате агроимперия Александра Ткачёва растёт как на дрожжах. Получается такой аграрный монстр, конкурировать с которым мелким производителям не под силу. Фермеры не могут работать сразу в нескольких отраслях, к тому же им очень трудно пробиться со своими продуктами в супермаркеты. Так что подавляющее большинство из них заняты производством зерна, которое затем продают перекупщикам. О раскладах на этом рынке рассказал на днях Василий Мельниченко, лидер движения «Федеральный сельсовет». По его словам, сейчас российскую пшеницу в черноморских портах более или менее активно закупает только Турция. Но, пользуясь изоляцией России, турки дают не более 330–340 долларов за пшеницу третьего класса (это самый недорогой и массовый сорт продовольственной пшеницы). Из этой цены 30 долларов уходит на перевозку из южных регионов (Ростов, Краснодар, Волгоград, Ставрополь, везти дальше явно нерентабельно); 10 долларов берут владельцы зерновых терминалов за перевалку зерна, ещё 10 уходит зернотрейдеру, у которого есть квота Минсельхоза на экспорт зерна (мелкому и даже среднему фермеру получить такую квоту почти нереально, особенно если раньше он сам экспортом напрямую не занимался). 140 долларов, по словам Мельниченко, составляет экспортная пошлина, которую взимает государство. В итоге фермеру в пересчёте на рубли остаётся около 9 тыс., что как раз равно себестоимости выращивания пшеницы. Получается, что в ноль по итогам суперурожайного года может выйти только то хозяйство, которое не имеет кредитов. Есть кредиты – готовься к банкротству. Или соглашайся на продажу земли крупному латифундисту вроде того же Ткачёва.

«Сжечь или сгноить»

Мельниченко немного упрощает картину. Размер экспортной пошлины гибко регулируется: если в июле он составлял 5984,9 рубля за тонну, то в середине сентября – 2668,3 руб­ля, то есть всего 44 доллара по курсу ЦБ. Но суть, конечно, остаётся в том, что государство с начала пандемии (когда были введены пошлины) снимает пенки с экспорта зерна. Изначально ситуация преподносилась красиво: деньги забрали у фирм-экспортёров, чтобы потом вернуть через систему господдержки в российское сельское хозяйство. По прогнозам, в этом году на господдержку аграриев из казны уйдёт полтриллиона рублей. Однако конкретным предприятиям деньги распределяют в регионах. И по какому-то совпадению внушительные суммы обычно получают именно агрохолдинги-гиганты. А мелкие фермеры то и дело жалуются, что им отказали в выплатах из-за неправильно оформленных бумаг.

Мельниченко говорит, что настроение фермеров сейчас такое – сжечь или сгноить зерно, чтобы не кормить олигархов и Москву. В ответ алармисты пугают «продразвёрсткой». Хотя на самом деле сценарий разыгрывается другой: у фермеров будут отбирать не зерно, а землю. Достанется пашня аграрным монополистам, а те, в свою очередь, будут ломить за продукты любую цену. Так что хлеб будет. А вот кто его сможет купить, а кто нет – вопрос другой.

Иван Ткач, глава КФХ в Егорлыкском районе Ростовской области

– Мы сегодня работаем на уровне рентабельности. Цены на удобрения продолжают расти, солярка дорожает, за железо я вообще молчу. Средняя урожайность за прошлый год озимой пшеницы по стране составила 27,4 центнера на гектар. В этом году она примерно такая же. При этих закупочных ценах нам грозит полный провал. И если сельское хозяйство не выживет за счёт основной культуры – озимой пшеницы, то тогда нам надо будет собираться куда-нибудь с котомкой.

Андрей Прошаков, фермер, Иловлинский район Волгоградской области

– Закупочные цены на зерно и дальше могут снижаться в связи с тем, что снизился спрос со стороны экспортёров. В России уже места не хватает для хранения зерновых и масленичных культур. Однако при этом цены на хлебобулочные изделия, равно как и кондитерские, и макаронные, не снижаются. И происходит это, что особенно важно, при постоянно падающих доходах граждан.

Иван Ромоданов

Оригинал материала: “Наша Версия”