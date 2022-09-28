Мнение: Дежавю

Разведка США и их союзников начала более внимательно изучать любые свидетельства того, что Россия могла бы применить тактическое ядерное оружие в конфликте на Украине, пишет Politico. В частности, США теперь больше используют коммерческие спутники, снимающие поверхности Земли, в тех районах, где располагаются российские военные части, которые теоретически могут получить приказ об использовании ядерного вооружения. К этому разведку, в частности, подтолкнул ряд высказываний со стороны высокопоставленных российских чиновников, в том числе Дмитрия Медведева, отмечает издание.

И снова возникает чувство дежавю. Практически так же Штаты начинали нагнетать ситуацию по поводу химического оружия Саддама Хусейна. И неважно, что нет свидетельств его применения, важно, что есть подозрения в намерениях. А потом, когда информационный фон создан, ловким движением руки госсекретаря в воздухе появляется знаменитая пробирка.

Тем более, что здесь и изобретать ничего не нужно: из России угрозы применения раздаются ежедневно, причем не только от полоумных «экспертов» в студиях телевышек, излучающих лучи ненависти, но и от официальных лиц. И неважно, что большая часть этих официальных лиц на официальном уровне названа клоунами, статус-то при них.

Возникает вполне понятная история: Кремль подводят к нужному решению, а если он попытается «соскочить», то в конце концов, в чем беда — обойдутся и без него. Да, конечно, есть некоторые сугубо технические сложности: по остаточному изотопному составу можно определить реактор, на котором был изготовлен боевой заряд (благо, «паспорта» каждого реактора-бридера в наличии), но кто будет заниматься этими несущественными подробностями, если всё произойдёт? У терактов 911 нестыковок с официальной версией — на полное собрание сочинений, и никого это не смущает. Ли Харви Освальд до сих пор числится убийцей-одиночкой, и опять же, всё в полном порядке. Так что подобные пустяки можно даже не брать в голову.

Сейчас идет работа по созданию нужного фона. Не сказать, что западные СМИ прямо забиты леденящими подробностями и сообщениями. На самом деле Украине и конфликту в западной прессе уделяется крайне незначительное внимание, своих тем выше крыши. Но и не забывают, держат в фоновом режиме, чтобы население не забывало. Поэтому когда потребуется — информационный выброс сразу переведет внимание в нужную сторону.

Рыба уже на крючке. Большая рыба, спору нет. Но тем и интереснее. Сейчас ее водят, постепенно утомляя и подтягивая к себе. Когда наступит нужный момент — ее подсекут и поволокут к сачку безо всяких сантиментов. И даже если у рыбы есть иллюзия, что ей удастся соскочить, то напрасно: рыбак опытный, он таких брал не раз, и у всех были иллюзии и надежды. Но заканчивали все одинаково на сковородке. Да, у этой рыбы зубы побольше и поострее, ну чтож, будет чем хвастать.

Глубинному народу близка идея о неком «договорном матче», где Путин просто исполняет свою задачу, согласованную с партнерами. Это в корне неверное предположение — с рыбой никто ничего не согласовывает. Её просто водят, не давая возможности сделать что-то, что помешает рыбаку. А если понимать, что мозгов у рыбы — ровно наперсток, то даже сложно предположить, о чем с ней вообще можно договариваться.

У шантажа и угроз есть неприятная особенность: в эту игру можно играть с разных сторон. Когда ты угрожаешь-угрожаешь, а тебе внезапно прилетают сто килограмм тротила по твоему газопроводу — то что прикажете делать? Надо отвечать или сделать вид, что всё в полном порядке, мелкая неприятность. Чем дольше в Кремле соображают, как реагировать на уничтожение стратегических газопроводов, тем лучше видна его полная растерянность от произошедшего. Комментируют случившееся все, из России раздалось только блеянье Захаровой на твит бывшего польского мининдел, издевательски поблагодарившего США. Официальной реакции — ноль. Что само по себе выглядит дико: Кремль должен хотя бы сделать заявление о происшествии, пускай и предельно туманное в духе «вот сейчас разберусь как следует и накажу кого попало»

В аналогичной ситуации 11 сентября правительство США уже четко и уверенно назвало и заказчика, и исполнителя теракта, когда обломки зданий еще падали. Заказчик сутки приходил в себя и отнекивался, и только на следующий день ему все объяснили, и он гордо сообщил: да, это я. Вот это уровень подготовки и внятность реакции, а не вот это вот всё…

Сейчас идут вторые сутки происшествия в Балтийском море, в Кремле демонстрируют олимпийское спокойствие — да у нас этих газопроводов! Ткните пальцем в карту, о каком вообще речь?

Кремлевские залезли играть в лигу, на которую у них нет ни опыта, ни талантов, ни возможностей. Уровень Кремля сегодня — это какие-то дикие африканские бантустаны, не выше. Поэтому его раскатывают и размазывают тонким слоем, не слишком напрягаясь. И то, что во многом технологии управления повторяют предыдущие шаблонные операции с такими же заштатными диктаторами, только говорит о том, что наш диктатор для Запада — открытая книга. Ничего эксклюзивного в нем нет, а потому никто и не собирается придумывать что-то особенное. Прокатило с тем — пойдет и с этим.

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