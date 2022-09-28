 

На станции “Лианозово” начали монтировать эскалаторы

28.09.2022, 18:20, Разное
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Южный вестибюль примыкает к подземному переходу под Дмитровским шоссе. Длина эскалаторов составит 25 метров, они соединят южный вестибюль с уровнем платформенного участка, рассказал Бочкарев.

По словам заммэра, под монтаж секций эскалаторов предварительно подготовили бетонный фундамент.

Работы в пассажирской зоне южного вестибюля продолжаются. Строители облицовывают полы, цоколи колонны и стены наклонного хода светло-серыми плитами, рассказал генеральный директор АО “Мосметрострой” Сергей Жуков.

В северном вестибюле продолжается сооружение перекрытия над платформой. Выход из него соединят с подземным пешеходным переходом над железной дорогой Савеловского направления.

В дальнейшем там организуются транспортно-пересадочный узел. Он объединит платформу Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), метро и общественный наземный транспорт.

“Лианозово” вместе со станциями “Яхромская” и “Физтех” расположены на северном радиусе Люблинско-Дмитровской линии. Длина участка – около шести километров.

Новые станции улучшат транспортное обслуживание районов Бескудниково, Восточное Дегунино, Дмитровский и Северный. Также снизится нагрузка на транспортные магистрали районов. Строительство участка метро вдоль Дмитровского шоссе от “Селигерской” до “Физтеха” началось три года назад.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых линий метро – Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой (соединит центр столицы с одноименным городом в Новой Москве). Также подземка придет в районы Гольяново, Северный и в аэропорт Внуково.

Московское метро строится рекордными темпами. За 11 лет сеть столичной подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.

Крупнейший проект московского метростроя – Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты. Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 20 минут, создаст новые маршруты передвижения, разгрузит действующие линии и крупные наземные магистрали. Строительство завершится к началу 2023 года.


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