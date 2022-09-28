 

Измотанная недугами Кудрявцева взвыла от боли: Четвертый день

28.09.2022, 18:20, Разное
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Состояние 51-летней Леры Кудрявцевой ухудшилось. Телеведущая сама рассказала о своем здоровье. Знаменитость уже давно страдает от мигрени. Недавно хроническое заболевание в очередной раз обострилось. “Четвертый день
мигрень. Пять месяцев не было”, – взвыла телезвезда от боли.

Что является причиной такого состояния, Кудрявцева точно не знает и уже, кажется, не пытается разобраться. “Психосоматика или нервы, уже не суть”, – добавила ведущая шоу “Звезды сошлись”, сделав публикацию в популярной социальной сети. Вдобавок ко всему у знаменитости бессонница.

Можно сказать, Кудрявцева буквально измотана болезнями. Не так давно блондинка рассказывала поклонникам о депрессии, из-за которой она едва не совершила ужасную ошибку. А еще телеведущая перенесла операцию после падения с лестницы. Тогда она оказалась на больничной койке из-за
перелома крестца.

Ранее светская сплетница Лена Миро заметила, что Лера Кудрявцева уж слишком часто жалуется на свое здоровье. По мнению блогерши, телеведущая просто несчастна в браке. Якобы 51-летняя знаменитость еще молода для бесконечных болячек. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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