 

Мнение: Эх, футболисты – Путин дал приказ!

28.09.2022, 18:01, Разное
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Прочел в телеграме:
“Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата, сообщил РИА Новости его отец Ринат Билялетдинов”.

Ну чего – замес пошел на полную! А чего там – давайте уже всех тогда. Кого там – братьев Березуцких, Игнашевича, Аршавина, Радимова… Только Семака нельзя – у него детей то ли шесть, то ли вообще девять.

А принципе – понятно, чего добивается госпропаганда такими вот “призывами”: ей поступил заказ от “кураторов” каким-то образом замазать и скрыть практически никакое участие детей и родственников российской “ылиты” в мобилизационном процессе – а значит, нужно показать, что заметают и “звезд”. При таком раскладе скоро начнут брать (и извещать об этом по телевизору) заодно и актеров типа Безрукова и Петрова, певцов типа Тимати и Билана, хоккеистов, теннисистов – словом, всех, кого настоящим “хозяевам РФ” из числа членов правящей ОПГ не жалко.

Но тут они наткнуться на другую “мину”: такого типа известия – что забирают знаковых гламурных персон – создают ощущение какой-то прям “Отечественной войны-3”, “Вставай страна огромная!”, уже даже Билялетдинов пошел в ход, без Динияра и защитника Березуцкого фронт не устоит; что же там на самом деле происходит?? Что с армией?? Её что, уже нет?! – такие панические вопросы появятся у и без того сходящих с ума сограждан.

Дебилы, дебилы… Нет слов.

Источник: Размышления вольного социолога


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