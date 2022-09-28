Не стало Бориса Моисеева: реакция Филиппа Киркорова, Лолиты, Ксении Собчак и других

Накануне российский шоу-бизнес потрясла новость о том, что на 69-м году жизни умер Борис Моисеев. Артист скончался в своей московской квартире от третьего обширного инсульта. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на арт-директора певца Сергея Гороха. Отметим, что последние несколько лет Борис по состоянию здоровья не выходил на сцену и практически не общался с прессой.

Несмотря на то, что Моисеев ненадолго выпал из мира селебрити, о нем не забыли. Среди друзей артиста — множество ярких представителей индустрии развлечений с миллионами подписчиков, многим из которых песни Бориса знакомы с детства. Большинство из них почтило память певца в социальных сетях.

Филипп Киркоров:

Дорогой Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют “Кармен” на советском телевидении, ставший моим первым хитом, вышел в эфире “Утренней почты” 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио “Экспрессия”. Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти. Так же, как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. “Где же ты где, звездочка алая?..”. Кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе… – в своем трогательном некрологе артист процитировал строчку из композиции “Звездочка” с альбома Моисеева “Просто Щелкунчик” 1999 года.

Алла Пугачева:

Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай, – написала певица, которая в карьере Бориса Моисеева сыграла ключевую роль, оставалась одной из единственных приятельниц, с кем артист продолжал поддерживать связь в затворничестве.

Максим Галкин (в РФ признан иноагентом):

Ушел из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!

Кристина Орбакайте:

Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда.

Лолита Милявская:

Боря… Прости… Лети… Смейся… Не плачь… Люблю…

Алсу:

Прощай, дорогой Боречка. Никогда не забуду твои удивительные истории, смешные до слез рассказы, громкий заразительный смех, творческие советы, доброту. Уникальный во всем Артист и Человек! RIP.

Любовь Успенская:

Сегодня не стало моего друга, талантливого артиста Бориса Моисеева. Мы всей страной переживали за его здоровье: очень радовались, когда оно улучшалось, и каждый раз сердце сжималось, когда мы слышали неутешительные новости. Боря — это пример настоящего человека с большой буквы, который оставался им всегда и при любой ситуации, несмотря на всю грязь шоу-бизнеса. Ушел из жизни мой очередной друг… Сегодня я скорблю… Покойся с миром, дорогой Боря.

Ксения Собчак:

Умер Борис Моисеев. И тут есть одна вещь, которую нужно озвучить. Из жизни ушел очень смелый человек. Еще напишут и про его талант, и про его трудную судьбу. Но он был смелым. Именно благодаря своей смелости он и войдет в историю. А еще во многих интервью он говорил, что живет с верой в чудо. И эта вера его ведет всю жизнь. Это хорошее напутствие нам в этом году.

Ирина Безрукова:

Каждый день не знаешь, что “подарят” нам новости. Сегодня ушел из жизни Борис Моисеев… Мы с ним не были близко лично знакомы. Сталкивались, конечно, на разных мероприятиях, событиях, в каких-то компаниях. Но он всегда казался человеком жизни. В нем было очень много энергии, жизнелюбия, особенно до трагических событий с его здоровьем. И он, безусловно, был талантлив, харизматичен, это по-настоящему заслуженный артист, народный. Его любили все, его песни знают наизусть и подпевают им всегда и мужчины, и женщины самого разного возраста. Для артиста лучшая награда — знать, что его творчество будет жить. Уверена, Боря Моисеев останется жить в сердцах своих слушателей еще на долгие и долгие годы. Светлая память светлому человеку.

Жасмин:

Сегодня нас покинул Борис Моисеев… Это был человек с таким заразительным смехом, что было просто невозможно не рассмеяться вслед за ним… В 2000-х мы очень дружили, а на съемках программы “Две звезды” мы с Борисом так веселились и мешали всем, что нас постоянно успокаивали и даже грозились выгнать с программы, как школьников с уроков… Когда мы встречались, Борис всегда кричал: “Красавица-красавица моя”, поддерживал, приходил на концерты, даже, бывало, советовал, что надеть и какую прическу сделать на новый номер в “Двух звездах”. У него был отменный вкус… Покойся с миром, Артист и Друг…

Лера Кудрявцева:

Не получился день без плохих новостей, Боря Моисеев умер. Привезла из Болгарии ключики ему отдать от его же квартиры, так и не отдала. А теперь его не стало. Добрый, смешной, яркий, не подлец, открытый и очень ранимый. Ребята, журналисты, не звоните, прошу. Не возьму трубку. Не знаю, что говорить. Уходят… А у меня и сил все эти события переваривать не остается. Помню и люблю, – с горечью написала в своем блоге телеведущая, которая как-то проводила отпуск в квартире артиста в Болгарии.

Напомним, что Борис Моисеев начинал в трио “Экспрессия”, которое в 80-х заметила Алла Борисовна и пригласила выступать на ее шоу. В сольном амплуа он прославился хитом “Голубая луна”, выпущенным в 1998-м. Малоизвестный факт, но также Моисеев несколько лет работал хореографом в США, а позже ставил несколько шоу-спектаклей в России, например, “Дитя порока”, “Боря М + Бони М”, “Падший ангел”.