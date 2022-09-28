 

Виктория Бекхэм свела тату с инициалами мужа и спровоцировала слухи о разводе

28.09.2022, 17:55, Разное
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После слухов о вражде 48-летней Виктории с невесткой Николой Пельтц на семью Бекхэмов обрушилась еще одна волна подозрений. Накануне Виктория сама спровоцировала домыслы, поделившись в социальных сетях новым видеороликом. В кадре наблюдательные фанаты не заметили знаменитую татуировку с инициалами мужа, которую она сделала на запястье в честь 10-й годовщины их с Дэвидом свадьбы. Экс-“перчинка” просто свела рисунок. 

Этот жест уже не кажется безобидным после того, как актер Сильвестр Сталлоне избавился от портрета жены на плече, а затем решил развестись с супругой Дженнифер Флавин после 25 лет брака.

Впрочем, инсайдеры, близкие к Бекхэмам, спешат успокоить поклонников и уверяют, что Виктория и Дэвид по-прежнему счастливы, а помимо памятной тату звезда свела еще несколько рисунков, поэтому волноваться не о чем. Подписчики Виктории так не думают и уверены, что такие перемены могут свидетельствовать о разладе в семье. Отметим, что Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе уже 23 года и считаются образцовой селебрити-парой. Что, впрочем, не мешает таблоидам и блогам периодически нарушать эту идиллию.

Пока представители Бекхэмов никак не комментировали поступок Виктории, однако после такого резонанса она наверняка выйдет на связь. По крайней мере, недавно она лично прокомментировала ситуацию с супругой старшего сына Бруклина Николой, а этого многие ждали. 

Напомним, что помимо неурядиц внутри семьи, в этом году пострадал и бизнес Виктории Бекхэм. В августе она начала продавать одежду своего бренда с огромными скидками после новостей о частичном банкротстве. Сообщалось, что долг группы компаний Victoria Beckham Holdings дошел до 54 миллионов фунтов, а за время пандемии выручка упала на 6% — с 38,3 до 36,1 миллионов фунтов стерлингов. 


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