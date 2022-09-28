 

Мнение: Сколько россиян стали счастливее?

28.09.2022, 17:52, Разное
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На территории, которую весь мир считает территорией суверенной Украины, провели плановое мероприятие под название референдум. Итоги – тоже, видимо, плановые.

В Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11, в Луганской области – 98,42%, а в Донецкой области чуть-чуть не дотянули до 100% – 99,23% «За» присоединение к России.

Признать итоги референдума пока не торопиться даже Александр Лукашенко…

Что произойдет дальше, тоже очевидно – Госдума с Советом Федерации уважат итоги референдума и внесут изменения в Конституцию России. И Россия прирастет новыми территориями.

Но мне вот что интересно. Сколько россиян стали счастливее от перспектив увеличения размеров России? Сколько россиян не сомневаются, что после расширения России пенсии и зарплаты увеличатся пропорционально увеличению размеров России? А услуги ЖКЖ, проезд в транспорте и цены в магазинах на столько же процентов, пропорционально увеличению размеров России, уменьшаться? Что во всем мире люди начнут штурмовать посольства и консульства России в надежде заполучить паспорт гражданина России?

Или таких вообще нет?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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