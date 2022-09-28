 

Глупо и смешно – Личное мнение

28.09.2022, 17:34, Разное
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Андрей Малахов, про которого последнее время вообще мало что слышно, отреагировал на слухи о разводе с женой.


Фото: Соцсети

Ну, а чего, предположили где-то в недрах запрещённой и экстремистской соцсети, давно не было фотографий вместе!

Неужели развод?

Оказалось, нет. Сам Малахов попытался даже шутить:

«Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили», — цитирует париковатого Андрея Комсомолка.

Интересный феномен соцсетей всё-таки, скажите? Нет давно фотографий вместе — значит, развелись! Или, как минимум, всё очень там трудно в браке.

Ещё интереснее, что от феномена страдают сами те, кто вываливал годами внутрисемейные отношения.

Вот мы на Мальдивах или, например, в Турции. Вот мы кушать изволим, вот — чуть ли не наоборот.

И как только — по любой причине! — надоедает вываливать фоточки, зрители сразу орут: развелись!

И деваться некуда — нужно комментировать, давать свежие фотографии. Чтобы доказать, что внутри семьи всё по-прежнему.

Это так глупо и смешно.

Источник: Лена Миро


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