Сергей Собянин отправил Максима Ликсутова на границу для ликвидации автомобильной пробки в Верхнем Ларсе

Московские власти по просьбе российских пограничников окажут содействие в организации автомобильного движения через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс.

Сергей Собянин предложил использовать столичный опыт для борьбы с 20-километровой пробкой на российско-грузинской границе и отправил туда своего заместителя Максима Ликсутова. Мэр Москвы напомнил, что столица всегда помогала регионам и не может оставаться в стороне.

– Важен еще и тот факт, что на границе находится немало москвичей. А мы, как известно, своих не бросаем. Я уверен, что Максим Станиславович задействует весь свой опыт и отлично справится с поставленной задачей, – сказал градоначальник.

Ликсутов уже представил антикризисный план решения проблемы. По мнению чиновника, на границе необходимо увеличить число перехватывающих парковок, чтобы люди могли оставить там свои машины и пересечь границу пешком. Кроме этого, заместитель мэра считает необходимым открыть круглосуточный прокат электросамокатов и велосипедов.

В случае, если эти меры окажутся недостаточными, предлагается рассмотреть вариант со строительством ТКАД — трансграничной кольцевой автодороги. Для того, чтобы проект финансово окупился, Ликсутов предложил построить рядом с КПП бизнес-центр, жилой комплекс и рынок экологически чистых продуктов из Армении.

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