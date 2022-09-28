Сергей Собянин отправил Максима Ликсутова на границу для ликвидации автомобильной пробки в Верхнем Ларсе
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Московские власти по просьбе российских пограничников окажут содействие в организации автомобильного движения через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс.
Сергей Собянин предложил использовать столичный опыт для борьбы с 20-километровой пробкой на российско-грузинской границе и отправил туда своего заместителя Максима Ликсутова. Мэр Москвы напомнил, что столица всегда помогала регионам и не может оставаться в стороне.
– Важен еще и тот факт, что на границе находится немало москвичей. А мы, как известно, своих не бросаем. Я уверен, что Максим Станиславович задействует весь свой опыт и отлично справится с поставленной задачей, – сказал градоначальник.
Ликсутов уже представил антикризисный план решения проблемы. По мнению чиновника, на границе необходимо увеличить число перехватывающих парковок, чтобы люди могли оставить там свои машины и пересечь границу пешком. Кроме этого, заместитель мэра считает необходимым открыть круглосуточный прокат электросамокатов и велосипедов.
В случае, если эти меры окажутся недостаточными, предлагается рассмотреть вариант со строительством ТКАД — трансграничной кольцевой автодороги. Для того, чтобы проект финансово окупился, Ликсутов предложил построить рядом с КПП бизнес-центр, жилой комплекс и рынок экологически чистых продуктов из Армении.
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