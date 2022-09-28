Мнение: Паковочные места для женщин, дойка Германии беженцами и рост числа немецких бездомных

1. Читатель из Кёльна прислал фотографию парковки торгового центра. Как видите, там выделены теперь отдельные места не только для инвалидов, но и для фрау, то есть для представительниц прекрасного пола. Шовинисты скажут, что женские места шире мужских, чтобы дамам было легче парковаться, но нет — размер у мест самый обыкновенный.

Полагаю, отдельные места для женщин — шаг навстречу новым немкам, прибывшим в страну из жарких стран. Религия требует от них скромности, а отдельная парковка позволяет реже сталкиваться с посторонними мужчинами.



Будет удобна парковка и для «старых» немок. Некоторые молодые мужчины в современной Германии бывают очень назойливы, если вы понимаете, о чём я.

2. Прижимистые немцы продолжают жаловаться на беженцев (ссылка):



Глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц указал, что украинские беженцы эксплуатируют Германию, пользуясь предоставляемыми благами. Об этом он рассказал изданию Bild.

«Проблема становится все хуже, более миллиона беженцев буквально “доят” государство», — заявил он. Политик уточнил, что ситуация превратилась в «социальный туризм в Германию и обратно».

В сентябре стало известно, что украинские беженцы, приехавшие в Германию, постоянно хамят сотрудникам местных благотворительных организаций. В частности, женщина по имени Штеффи признала, что украинцы зачастую требуют выдать им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки, а однажды в нее бросили кочан салата, который она положила в продуктовый набор.

3. Мы привыкли, что самые серьёзные проблемы с бездомными и маргиналами в США, очень уж убедительны фотографии и видео оттуда. Но в Германии ситуация не особо лучше. Более 300 тысяч немцев являются бомжами, из них более 100 тысяч постоянно или периодически ночуют на улицах (ссылка):



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в ближайшие месяцы на фоне роста цен на продукты и энергоносители. Его слова приводятся на сайте президента ФРГ.

Властям Германии необходимо принять меры предосторожности, чтобы жители страны не потеряли свои дома, так как кризисы и конфликт на Украине могут привести к тому, что люди начнут испытывать проблемы с нехваткой жилья, подчеркнул Штайнмайер.

«По оценкам, более 300 тысяч человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тысяч женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тысяч бездомных постоянно ночуют на улице. Более 300 тысяч — это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», — заявил он.

Для сравнения, в США по состоянию на 2018 год официально было 553 тысячи бездомных, 0,17% населения (ссылка). В Германии, получается, доля бездомных даже выше, 0,35%. Впрочем, во-первых, возможно в США посчитали как раз только тех, кто ночует на улице, а во-вторых, с 2018 года ситуация и в Германии, и в США серьёзно ухудшилась.

По той же ссылке говорится, что неизвестно, сколько бездомных в России. На 2010 год официально по переписи было 64’000, но некие социологи и благотворительные организации якобы оценивают это число в 1,5-3 миллиона, то есть в 1-2% населения.

Это, конечно, ошибка. Ведь иначе каждый сотый или даже каждый 50-й встреченный нами на улице в России человек был бы бездомным, и в каждом подъезде многоквартирного дома регулярно ночевали бы бомжи. Но это не так, за пределами привокзальных сверов и тому подобных мест бездомных мы почти не видим. Да и нельзя в нашем климате жить круглый год на улице, холодно.

Варианта тут два. Либо российские бездомные хорошо одеты и накормлены, так что полностью сливаются с толпой. Либо социологи, которые заявляют о миллионной армии бомжей, опираются скорее на фантазии, чем на расчёты.