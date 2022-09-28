Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом

Создатель “Ералаша” Борис Грачевский был официально женат три раза, в браках у него родились четверо детей. Впервые режиссер женился сразу после армии в 1970-м на девушке по имени Галина, которая стала матерью его первых двух детей. Второй женой стала Анна, которая родила ему дочь. Третья жена Екатерина Белоцерковская подарила ребенка режиссеру незадолго до его смерти.

На днях бывшая жена Грачевского Анна, которая долго не появлялась на публике, дала о себе знать и неожиданно шокировала внешностью. Она вдруг стала блондинкой и резко похудела так, что ее было не узнать. В откровенном интервью Анна Грачевская рассказала, что постигло ее совершить такие кардинальные перемены.

По ее словам, в последние несколько лет она перешла на новый тип питания и отказалась от мяса, а также прибавила физических нагрузок. Сейчас она весит 43 килограмма и вполне довольна собой. При этом Грачевская отметила, что ничего особенного не предпринимала, однако при взгляде на нее заметны одни кости и жилы.

Смерть Бориса Грачевского его жена восприняла как личное горе. Она до сих пор не может поверить в то, что его больше нет на этом свете.

“Случилось большое горе, большая потеря: не стало Бори. До сих пор сложно говорить об этом и до сих пор такое ощущение, что он просто куда-то уехал, и поэтому мы не видимся и не слышимся. Я пока не могу свыкнуться с мыслью и принять до конца то, что его больше нет”, – сказала бывшая жена Грачевского.

Дочь Василиса тоже тяжело переживала потерю отца. Анна Грачевская вспомнила, как готовила долгий и тяжелый разговор с дочерью, объясняя, что папы больше нет.