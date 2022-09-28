 

Политолог Злобин: фильм “Лучшие в аду” продолжит традиции отечественного кинематографа о героизме русских воинов

28.09.2022, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Ценность и важность военного кино, основанного на реальных событиях, не могут поддаваться каким-либо сомнениям — это история, и ее необходимо помнить, знать и чтить”, — заявил спикер.

По его мнению, современные картины соответствующей тематики должны продолжать традиции советского кинематографа о событиях Великой Отечественной войны. Главной задачей, добавил политолог, является правильное воспитание российской молодежи.

“Мы пересматриваем эти ленты, показываем детям, прививая им патриотизм и понимание того, что произошло много лет назад для того, чтобы мы сейчас жили. И, безусловно, фильмы, которые сейчас рассказывают о военных событиях в разных уголках мира, станут аналогичным примером”, — сказал политолог.

Ознакомиться с кинолентой “Лучшие в аду” российский зритель сможет уже через неделю. Эксклюзивный показ состоится с 5 по 10 октября в социальной сети “ЯRus”, после чего, 11 октября, выйдет на площадках отечественных онлайн-кинотеатров.

“Россия — очень патриотичная страна, а русские — крайне честный и мирный народ. Наш кинематограф развивается и делает все для того, чтобы показывать правду. Думаю, новый боевик “Лучшие в аду” откликнется в сердцах многих россиян”, — подчеркнул Злобин.

Вышедший ранее трейлер к фильму уже вызвал интерес. Считается, что боевик “Лучшие в аду” продолжит повествование о героизме и мужестве русских воинов, начатое в таких фильмах компании Aurum Production, как “Солнцепек”, “Турист” и “Ржев”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.21 / Новый Вронский: 6 фактов об актере Романе Васильеве

08.02.22 / Мнение: Был ли шанс заметить эпидемию у обычного человека

10.01.22 / Ученые из Дании заявили, что прививка от гриппа не влияет на риск заражения COVID-19

07.02.22 / Ученый назвал величайшим заблуждением отрицание существования Бога

10.05.22 / Старуха в голубом кардигане – Личное мнение

23.01.22 / Конституция США была написана Екатериной II

20.08.22 / Первую жену бросил из-за ее измен, а вторую променял на танцовщицу: личная жизнь Стаса Костюшкина

24.12.21 / На Венере может быть жизнь, считают ученые

07.07.20 / Почему белорусы уезжают в Украину?

17.05.21 / DС Сomics представили нового супергероя «Крепкий орешек»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика