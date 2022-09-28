 

Виктория Исакова рассказала о Москве в честь дня рождения города

28.09.2022, 16:35, Разное
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Каждый выпуск “Выхода в город” посвящен определенной теме. Историями о Москве киношной, гастрономической, спортивной, музыкальной, незнакомой широкой публике делятся ее известные жители и те, кто когда-то в нее переехал. О своих любимых местах в столице расскажут актрисы Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Нино Нинидзе, актеры Максим Виторган, Евгений Стычкин и Павел Деревянко, писатель и сценарист Александр Цыпкин, известный саксофонист Игорь Бутман, музыканты Михаил и Иван Засидкевич (группа Dabro), Андрей Лысиков (Дельфин) и Ваня Дмитриенко, рестораторы Уиллиам Ламберти, Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие, герой России космонавт Антон Шкаплеров и многие другие. 

Москва не спит и не стоит на месте. Ее изучаешь и открываешь каждый день что-то новое. Я люблю этот город, люблю людей, которые здесь живут, меняют его, развивают, наполняют энергией и новыми смыслами. Надеюсь, вместе со мной и героями проекта «Выход в город» каждый зритель увидит ту жизнь Москвы, которая станет для него открытием, – говорит Виктория Исакова.

По мере выхода новых эпизодов документального цикла “Выход в город” на туристическом сервисе RUSSPASS появятся специальные подборки, посвященные каждой из серий. Пользователи смогут посмотреть, какие точки маршрута упоминались в каждом из выпусков, узнать, что осталось за кадром и как происходил съемочный процесс. А туристический онлайн-гид Discover Moscow подготовил к премьере тематические маршруты, благодаря которым посетители портала смогут самостоятельно спланировать прогулку, пройти по следам героев фильмов, узнать о самых ярких и интересных мероприятиях столицы, приуроченных ко Дню рождения Москвы.

Первые две серии вышли 10 сентября и далее будут появляться в онлайн-кинотеатре каждую неделю. 


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