“Берегитесь, мой папа будет королем”: принц Джордж ответил на оскорбления одноклассников

Накануне в прессе появились отрывки книги “Новые члены королевской семьи” британской писательницы Кэти Николл — из них мы узнали множество подробностей о старшем сыне принца и принцессы Уэльских, 9-летнем Джордже. По словам автора, однажды юный монарх предостерег одноклассников, с которым не ладит, от нападок, и мотивировал это тем, что его отец рано или поздно станет королем Великобритании.

Мой папа будет королем, так что вам лучше быть поосторожнее, – сказал принц Джордж.

Николл утверждает, что Джордж прекрасно понимает, что и сам находится в очереди на престол.

Они воспитывают своих детей, особенно принца Джорджа, с осознанием того, кто он такой и какую роль унаследует, но они стремятся не обременять их чувством долга, – делится автор.

Отметим, что после смерти королевы Елизаветы и провозглашения нового короля Карла III, принц Джордж стал вторым после своего отца претендентом на трон. По словам историка Роберта Лейси, Уильям и Кейт серьезно поговорили с сыном по поводу престолонаследия, когда тому было всего 7.

Впрочем, несмотря на то, что к 9-ти годам Джордж стал гораздо более осведомленным в вопросах королевских протоколов, он по-прежнему ведет себя как обычный ребенок, причем даже в общественных местах. Например, в июле он корчил смешные рожицы во время одного из матчей Уимблдона, а после похорон королевы показал фотографам язык.

Хотя, стоит отметить, что Джордж и его младшая сестра, 7-летняя принцесса Шарлотта, которым было позволено присутствовать на прощании с монархом 19 сентября, во время погребальной церемонии вели себя крайне сдержанно, и многие эксперты отметили великолепное воспитание детей Уэльских.