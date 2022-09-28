Скандалы: Как британцы обманывают государство, зарабатывая на украинских беженцах

«Местные фиктивно оформляют у себя украинцев и получают деньги»

В последнее время в СМИ всё чаще появляются новости о том, что граждане Великобритании устали от беженцев. Британцы, которые полгода назад приютили у себя украинцев, теперь пытаются их выселить, жалуются, мол, не хватает денег на содержание. Но не всё так просто в этих историях. По словам местных жителей, англичане, как и сами украинцы, пытаются заработать на беженцах.

Россиянка, проживающая в Лондоне, рассказала о ситуации.

Наша собеседница – россиянка. В Лондоне живет 15 лет. Женщина общается и с русскими, и с украинцами.

— Когда всё начиналось, англичане активно поддерживали Украину, хотя многие понятия не имели об этой стране, — рассказывает Татьяна. — До сих пор для некоторых из них — Польша, Россия, Украина — всё одно. Сейчас разговоров про Украину не ведётся. Всех достало. У меня много друзей-украинцев в Лондоне. Я никогда не стеснялась говорить, что сама русская. На все вопросы отвечала: у меня есть возможность читать новости на русском, украинском и английском, поживем увидим, что будет дальше.

Местные же возмущаются: посчитайте сколько миллиардов Англия потратила на Украину, зачем нам это, когда счета за электричество по 500-600 фунтов (35000-42000 рублей)? Почему мы должны помогать кому-то в ущерб себе? Еще люди негодовали по поводу пособий, которые выплачивали украинским беженцам.

Например, я никогда в этой стране не получала пособий. Ни одного фунта мне не перечислило государство только потому, что мой муж хорошо зарабатывает. Если годовая зарплата в семье выше 60 тысяч фунтов (4,2 млн рублей), ты не имеешь право на детские пособия. У кого заработок ниже, получают за двоих детей 140-160 фунтов (9700 – 11000 рублей). Не такие огромные деньги, один раз сходить в магазин, но я бы не отказалась от пособия. Объясню почему. В нашей семье двое детей. Семь лет я не работала только потому, что детей не принимали в садик. Я умоляла, пожалуйста, возьмите моего ребенка с двух лет в бесплатный садик. Мне отвечали: нет, потому что вы не получаете пособие. Но я не получаю пособие потому, что мой муж хорошо зарабатывает и платит огромные налоги в бюджет, в год выходит по 20-30 тысяч налогов (1,4 млн — 2 млн рублей). Почему семья, которая приносит доход государству, не может хоть что-то получить от страны? Выходит — не получаешь пособие, нет детсада. А получать я не могу, потому что платежеспособной семье они не положены. Замкнутый круг.

— Платные сады есть?

— Да, но стоимость таких садиков неподъемная для среднего класса. Месяц выходит 1500 фунтов (104000 рублей), отдельно доплачиваешь за еду. И речь идёт про самый простой среднестатистический сад. Мы с мужем подсчитали расходы и решили, что мне лучше дома сидеть, пока дети не пойдут в школу.

Зато, когда приехали украинцы, им сразу предоставили бесплатный садик для детей, и в школах у них привилегированное положение. В этом году в школу сначала принимали детей с Украины, на оставшиеся места брали наших. С фига ли? Мы с мужем оба платим налоги, пашем, как лошади. А украинцы сидят и ничего не делают. Я беженцев спрашивала: «Почему вы не работаете?». Отвечали: «Не знаем английского. Учить язык не собираемся, потому что колледж далеко от дома». Так у меня работа тоже на другом конце Лондона.

— Какие пособия получают украинцы?

— Про пособия — отдельная песня. До всей этой ситуации с Украиной я помогала малообеспеченной знакомой из России подавать на пособие. Мы составили заявление, ей перезвонили из соцслужбы, задали тысячу вопросов: подтвердите то, подтвердите это. Велели приехать в центр занятости населения, принести все документы, договор на аренду жилья и так далее. Она бегала к ним две недели, таскала бумажки. Сроки рассмотрения составляли три месяца. По истечении срока, женщине отказали в пособии без объяснения причин.

Потом в Лондон приехала другая моя знакомая из Львова. Я ей тоже помогала оформить документы на пособия. Утром мы заполнили анкеты, а вечером ей на карту перечислили 2000 фунтов (140000 рублей). Такую сумму платят ежемесячно. Никто ей не звонил, не просил отправить документы, ничего не проверял. Теперь девочка сидит дома, ничего не делает, не говорит по-английски, готовит, чтобы кушать, и убирается. За это ей государство платит деньги. А я за 2000 фунтов пашу с 8 утра до 6 вечера.

Мне даже чтобы получить гражданство, пришлось заплатить бешеные деньги. Один только паспорт обошелся в 2000 фунтов. Тогда как украинцам в течении трех дней бесплатно выдают документы на проживание.

— Жилье беженцам предоставляют?

— Многим беженцам государство в течении месяца предоставляет государственное жилье, тогда как англичане по десять лет ждут таких квартир. Для этого они волонтёрят, бесплатно работают в магазинах, чтобы принести пользу стране. За какие заслуги предоставляют квартиры украинцам? Они не платили налоги, не помогли обществу. Им просто говорят: живите, а мы вам будем платить.

Государственные квартиры и дома в Англии предоставляют нуждающимся. Их могут дать в пожизненное пользование. Платят за него копейки по местным меркам, порядка 500 фунтов (35000 рублей) в месяц. Но беженцы не платят и этих денег. Государство даёт им пособие и оплачивает жилье.

После таких историй у англичан открылись глаза. Не случайно, когда только началась СВО, весь Лондон был завешен украинскими флагами. А сейчас надо постараться, чтобы его найти. Местные начинают осознавать, что с ними несправедливо обходятся. Но многие боятся открыто высказываться.

— В прессе проходит много историй, что британские семьи выгоняют беженцев, которых приютили полгода назад. У вас говорят об этом?

— В Англии развернули целый бизнес с беженцами. Семьям, которые приглашают к себе жить украинцев, платят по 300 фунтов (21000 рублей) в месяц за одного беженца. Дошло до того, что местные украинцы фиктивно оформляют у себя беженцев, которые даже не живут у них. А хозяин дома получает за них 300 фунтов.

Некоторые украинцы в Лондоне приглашают к себе своих родственников, но их тоже оформляют, как беженцев, чтобы поиметь деньги от государства.

Мой знакомый, который арендует дом, заявил, что у него проживают два беженца, хотя на самом деле они там не живут. Государство выплачивает ему 600 фунтов (42000 рублей) в месяц. Причем так поступают многие, не один-два человека. Их не сломить, всегда найдут, где схитрить.

Но есть англичане, которые из сострадания взяли к себе украинцев и действительно, хлебнули с ним. Поэтому многие отказываются от них. Но тут тоже существуют нюансы. Беженцы могут договориться с семьей, у которой проживают. Например, уговорить британца позвонить с жалобой в администрацию района, мол, да, мы пригласили украинцев, но не можем жить вместе, не сошлись характерами. В этом случае выселенным беженцам в упрощенном порядке могут предоставить госжилье, не отправлять же их обратно на Украину. Это своего рода тоже бизнес.

— Сколько времени беженцы могут жить в Англии?

— Визы им выдали на три года, пока без возможности продления. За это время они могут найти лазейку, чтобы остаться. Но, думаю, Англия не продлит им визы, учитывая, что многие из них не работают, а сидят на пособии. Когда через три года малина закончится, украинцы попросту не найдут оснований, чтобы оставаться дальше в стране. Зачем государству нужны нахлебники, которых надо кормить, а в бюджет они ничего не приносят? Тем более в стране и так кризис.

— Украинцы не спешат домой?

— Некоторые уезжают. Но большинство, конечно, хотят остаться. А вы бы не захотели жить в Англии, в своей квартире, ни в чем себе не отказывать, да еще пособие получать? Я бы сама была не против так пожить.

— Как наши русские миллионеры там живут?

— Как жили, так и живут. Про них мало пишут в местной прессе. Кстати, русскоязычные стали друг друга шугаться. Если раньше мы слышали русскую речь на улице, в магазине, то могли поинтересоваться: вы откуда и завести разговор. Сейчас уже нет таких бесед. Все насторожены. Ты же не поймешь, украинец перед тобой или русский.

До этих событий, русские и украинцы в Лондоне дружили, а теперь обходим друг друга. Например, в нашей русской школе учились дети из Молдавии, России, Украины, Казахстана, Узбекистана. На Пасху решили устроить праздник. По традиции принесли в школу блины, куличи. Так украинские мамашки подняли хай: в нашей стране трагедия, а вы собираетесь своих детей блинами кормить. Потом потребовали переименовать школу из «русской» в «международную». Хозяйка учебного заведения отказалась. Объяснила, что для этого придется менять документы, экономически это затратно, займет ни один месяц. В итоге, почти все украинцы забрали своих детей из школы. В классе у моего сына никого не осталось…

Ирина Боброва

Оригинал материала: “Московский комсомолец”