“Безликие не нужны”: ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание

Иосиф Пригожин всегда заступается за любимую жену Валерию и всегда готов защищать ее честь. В паре царит идиллия, и даже когда приходится обсуждать противоречивые вопросы, продюсер и певица всегда могут найти компромисс.

В свежем интервью на “Русском радио” Валерия певица рассказала о творчестве и о личном. Ведущая передачи вспомнила, как Пригожин получил предложение стать соведущим Леры Кудрявцевой на канале НТВ. Продюсер согласился, но решение это в семье сделали обоюдно.

При этом певица Валерия сильно беспокоилась за Иосифа Пригожина, ведь он еще никогда не работал ведущим. По словам Валерии, продюсер способен сопереживать героям, но при этом может “уйти в желтизну”.

При этом Валерия отметила, что у мужа есть внутренний стержень и собственное мнение на происходящее. Вероятно за этим его и пригласили вести популярное шоу.

“Безликие не нужны, хочется видеть человека с какой-то позицией”, – объяснила Валерия.

Судя по всему, продюсер Иосиф Пригожин теперь много времени будет проводить на съемках телепроекта и постоянно уходить из семьи, ведь работа ведущего требует много времени и сил.