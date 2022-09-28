 

Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

28.09.2022, 15:40, Разное
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Также проверили разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны.

В результате проверок военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных данных, рассказал Собянин.

На этой неделе в военкоматах появились специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам мобилизации. Работа будет вестись в постоянном режиме, подчеркнул мэр.

Для оперативного рассмотрения жалоб москвичей по вопросам мобилизации открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.

Мобилизация в Москве идет в плановом режиме, многие приходят сами, сообщил ранее заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев. Жалобы ошибочно призванных рассматриваются незамедлительно.

Напомним, что мэр Москвы установил дополнительные выплаты для мобилизованных.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.


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