Как выбрать калитки для забора?

Калитки являются неотъемлемым атрибутом заборов и ограждений. Они ведут на территорию государственных учреждений, в сад, на спортивные площадки. Их часто устанавливают вместе с забором, но ничто не мешает купить их отдельно и выбрать конструкцию, соответствующую вашим требованиям по высоте или внешнему виду. Если вы ищете наиболее универсальный и надежный вариант, вашему вниманию представляется калитка до 2 метров в раме с установкой .

Что учитывать при выборе калитки?

При выборе конструкции следует в первую очередь подбирать ее к типу, стилю и цвету забора. Важно ее правильное расположение, хотя обычно это продиктовано расположением проезжей части или протоптанной дорожки, ведущей к участку.

Также важны устойчивость и высота калитки, благодаря чему она в сочетании с остальной частью забора и, например, с системой автоматического открывания/закрывания и противовзломной системой будет хорошим оформлением и защитой территории.

При выборе калитки помните, что ее ширина не может быть меньше 90 см, и она должна открываться внутрь участка, как того требуют нормативы.

Конструкции различаются по следующим характеристикам:

тип материала (закаленная сталь, дерево, поликарбонат);

конструктивные элементы (наличие рамы, ручек, засовов);

способ открывания (распашной, раздвижной);

тип конструкции (с заполнением или без).

Также при выборе конструкции необходимо учитывать габариты калитки. Она может состоять из одной или двух створок, открываться с правой или левой стороны. Что касается высоты, то наиболее распространенные размеры: 1 м, 1,5-1,8 м, 2 м.

Решение о выборе правильных ворот должно быть тщательно обдуманным. Как и забор, они останутся с вами на долгие годы, поэтому должны соответствовать всем требованиям, которые к ним предъявляются.

Что касается выбора материала, то здесь стоит руководствоваться следующими критериями:

условия эксплуатации;

место размещения;

стиль ландшафтного дизайна и фасада здания.

Традиционно для изготовления ворот и заборов используется дерево. Такие конструкции выглядят очень эффектно и благородно, отлично сочетаются с зеленью и практически любым ландшафтным дизайном. При этом они достаточно прочные и долговечные. Недостатком такого решения является необходимость тщательно ухаживать за древесиной (ее нужно покрывать средством от влаги). Также такие ворота обходятся довольно дорого.

Еще одним популярным решением являются металлические калитки. Они отличаются повышенной прочностью, надежностью и взломостойкостью. За такими конструкциями просто ухаживать, они долго служат и устойчивы к агрессивным внешним факторам.