 

Беларусь предоставит России доступ к учётным записям World of Tanks для формирования новых танковых дивизий

28.09.2022, 15:33, Разное
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Власти Белоруссии и компания Wargaming по просьбе Министерства обороны России готовятся открыть доступ к базам данных, в которых хранятся учетные записи пользователей игры World of Tanks («Мир танков»).

Война в УкраинеЭксперты НАТО, опрошенные Радио «Свобода» (признанного в России иностранным агентом), полагают, что рейтинг игроков World of Tanks может быть использован для формирования новых танковых дивизий. Считается, что активные игроки WoT могут получить новые военно-учётные специальности, а высокий рейтинг в игре станет основанием для присвоения внеочередных воинских званий и должностей в бронетанковых войсках.

Особое внимание уделяется игрокам, которые провели более ста тысяч часов за виртуальным штурвалом советских танков выпуска 1960 и 1970-х годов – в армии ощущается некоторая нехватка специалистов по этой технике.

Официально военные пока не комментировали инициативу. Источники нашего издания в их ведомстве призвали подрастающее поколение играть в развивающие игры военно-спортивного направления и «всегда выбирать правильную сторону».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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