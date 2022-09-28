 

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в “Дэдпуле 3” с Райаном Рейнольдсом

28.09.2022, 15:10, Разное
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Фанатам Дедпула и Росомахи приготовиться: Райан Рейнольдс анонсировал третий фильм о супергерое, выпустив короткое видео в стиле документального фильма с рефлексирующим героем. Исполнитель роли болтливого наемника рассказывает в видео, что он долго готовился к третьей части фильма… “и ничего не придумал”. Но была одна идея — возвращение Росомахи. 

В этот момент на фоне мимоходом появляется Хью Джекман и буднично соглашается вернуться к образу Росомахи.

Режиссер фильма Шон Леви также прокомментировал возвращение Джекмана к роли Росомахи в “Дэдпуле 3”. 

Я хочу поблагодарить сериал “Очень странные дела”, который научил меня держать мой закрытый рот на замке. Эта новость вырывалась из моих уст последние несколько недель.

Отметим, что второй “Дэдпул” вышел аж в 2018 году. Как и первая часть, вторая стала кассовой, но все равно шоураннеры не спешили заявлять о продолжении. За эти годы компания Disney поглотила студию Fox, именно поэтому в ролике Райан говорит, что Дэдпул теперь входит в киновселенную Marvel.

Возможно, согласиться вернуться во франшизу Рейнольдса побудили перемены в личной жизни – совсем скоро актер и его супруга Блейк Лайвли станут родителями уже в четвертый раз.

Райан Рейнольдс в образе ДэдпулаХью Джекман в роли Росомахи


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