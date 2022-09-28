 

Леонид Ярмольник, Алексей Учитель, Елена Лядова и Федор Бондарчук на закрытом показе фильма “Сердце Пармы”

28.09.2022, 15:10, Разное
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Минувший вечер вторника десятки звезд театра и кино провели в одном из столичных кинотеатров, где состоялся специальный показ эпической экшн-драмы Антона Мегердичева “Сердце Пармы”. Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова, принесшего писателю славу и многократно переиздававшегося в России и за рубежом. Сюжет основан на истории об управляемых могучими силами судьбах людей и народов, в центре которой – русский князь Михаил и его запретная любовь к юной ведьме-язычнице Тиче.

Фильм зрителям представили: режиссер Антон Мегердичев, продюсеры Дарья Лаврова, Игорь Толстунов и Антон Златопольский, актеры Елена Ербакова, Елена Панова, Федор Бондарчук, Александр Горбатов, Ислам Зафесов, Владимир Любимцев, Владимир Свирский. Перед показом ленты все почтили минутой молчания погибшего исполнителя роли Полюда – актера Сергея Пускепалиса.

Закрытую премьеру посетили Елена Лядова, Мария Андреева, Дарья Златопольская, Леонид Ярмольник, Алексей Учитель, Николай Расторгуев, Инга Оболдина, Анна Пескова, Сергей Комаров, Владимир Яглыч, Мария Лемешева, Елена Николаева, Владимир Евтушенков, Сергей Сельянов, Сергей Мелькумов и многие другие.


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