Скандалы: Приплыли

Арестованную мегаяхту Пумпянского продали с аукциона за $37,5 млн

Арестованную мегаяхту Дмитрия Пумпянского продали с аукциона за $37,5 млн. Axioma стала первой из изъятых у подсанкционных бизнесменов яхт, которую продали после ареста. Организаторы торгов по продаже судна получили 115 запросов от потенциальных покупателей или их представителей. В итоге судно было продано примерно вдвое дешевле цены строительства.

Суперъяхта Axioma, принадлежавшая бывшему совладельцу ТМК Дмитрию Пумпянскому (в 2021 году Forbes оценил его состояние в $2,4 млрд), продана с аукциона на Гибралтаре за $37,5 млн. Об этом сообщил представитель Адмиралтейского маршала Гибралтара, передает Gibraltar Chronicle. Он добавил, что сделка была закрыта после завершения тщательной проверки нового владельца, личность которого не разглашается.

Сама яхта под мальтийским флагом освобождена из-под ареста адмиралтейства. Теперь в течение 60 дней кредиторы должны заявить претензии на погашение долга, после чего Верховный суд Гибралтара определит приоритет выплат, а также судьбу оставшихся денег.

72-метровую Axioma бизнесмена британская территория задержала в марте. Этого требовал американский банк JPMorgan в рамках иска о взыскании долга с подсанкционного лица: управляющая лодкой компания Pyrene Investments задолжала JP Morgan $21,5 млн. Согласно судебным документам, JPMorgan предоставил кредит совсем недавно, в декабре 2021 года, а Пумпянский выступал поручителем. В марте он попал под санкции Евросоюза, после чего его счета были заблокированы. Арест лодки и продажа ее с аукциона стали фактически единственной возможностью для банка вернуть деньги.

При этом продана была именно сама яхта, но не ее содержимое — управляющая лодкой компания Pyrene Investments заявила, что внутреннее убранство яхты принадлежит ей и не выставлялось на продажу. В него входит снаряжение для водных видов спорта, такое как водные мотоциклы и комплекты для дайвинга (их стоимость оценивается примерно в €250 000); содержимое бара, включая марочные виски и коллекционные вина общей стоимостью €153 000; столовая посуда, столовое серебро и приборы, стоимость которых неизвестна. Теперь же Gibraltar Chronicle уточняет, что маршал также принял оплату в размере €505 000 за ряд предметов, которые находились на судне, но не участвовали в аукционе.

Аукцион проводился Адмиралтейским судом в Гибралтаре в формате «как есть, где есть» без начальной цены 23 августа. Всего были поданы 63 заявки, сведения о потенциальных покупателях не раскрываются, отмечает Bloomberg. Известно только, что участие в торгах приняли в том числе американцы — Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило соответствующую лицензию.

Найджел Холлиер, брокер Адмиралтейства Верховного суда Гибралтара, который проводил аукцион, сообщил Guardian, что интерес к судну оказался на удивление высоким. За несколько дней до аукциона он говорил газете, что яхту осмотрели более 30 человек, что Холлиер описывал как «неожиданный поздний всплеск потенциальных покупателей». «Это люди, которые владеют или владели лодками аналогичного размера, и их привлекла эта яхта из-за возможности купить ее на аукционе — они убеждены, что получат хорошую цену», — говорил он.

Axioma была построена в 2013 году турецкой верфью Dunya Yachts и изначально носила название ​​под названием Red Square. Стоимость строительства яхты составила $75 млн. Бизнесмен использовал яхту и для себя, и сдавал в аренду. В зимний сезон ее можно было арендовать за €295 000 в неделю три сезона, а летом — за €450 000.

Лодка может вместить до 12 гостей в шести каютах с экипажем из 20 человек. В 2020 году был проведен полномасштабный ремонт судна, в результате чего оно получило новый яркий цвет корпуса — бирюзовый. На борту есть зал с 3D-кинотеатром и бассейном на кормовой палубе с видом на плавательную платформу. На верхней палубе в кормовой части — второе джакузи, а также множество площадок на свежем воздухе, в том числе несколько крытых. Интерьеры яхты создал легендарный дизайнер Альберто Пинто. Axioma оснащена двумя двигателями Caterpillar, обеспечивающими максимальную скорость 18 узлов, и имеет класс ABS.

Осенью 2021 года, как писал Forbes, Пумпянский начал строительство новой лодки под названием My Bro, которая относится к так называемым судам поддержки и, предполагалось, сможет ходить вместе с основной яхтой бизнесмена. Представитель YPI пояснял, что необходимость строительства судна возникла потому, что Axioma часто сдавалась в аренду и пользовалась спросом среди более крупных компаний, которым не хватает основного судна для размещения гостей. Завершение строительства было намечено на 2023 год.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: “Форбс”