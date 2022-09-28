Определены города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости

Российский рынок недвижимости постепенно приходит в себя на

фоне миовой экономической нестабильности. Изначально многие собственники жилья

решили отказаться от планов по продаже домов и квартир и перевели их в

категорию аренды. В последствие это привело к непропорциональному повышению

предложения и, соответственно, снижению цен. На данный момент специалисты

готовы озвучить конкретные цифры, установившиеся в разных уголках страны.

Так, специалисты уже определили города России с самой

высокой ценой за аренду недвижимости. Чтобы снять малогабаритную квартиру,

больше всего придется заплатить в российской столице. Об этом сообщает издание

РБК со ссылкой на исследование портала “Мир квартир”.

По их данным, самое дорогое арендное жилье сегодня находится

в Москве. В среднем за квартиру площадью менее 31 квадратных метров придется

выложить почти 36 тысяч рублей в месяц.

На втором месте сегодня находится один из самых популярных

российских курортов. В расположенном на берегу Черного моря Сочи недвижимость

обойдется в среднем в более 30 тысяч рублей.

Наконец, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Чтобы

снять квартиру в Северной столице, придется выложить за месяц почти 24 тысячи

рублей.

Дешевле всего арендное малогабаритное жилье стоит в

Волжском, Саранске, Пензе, Брянске и Кургане. Там за квартиру придется отдать

от восьми с половиной до почти десяти тысяч рублей.