 

Определены города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости

28.09.2022, 14:16, Разное
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Российский рынок недвижимости постепенно приходит в себя на
фоне миовой экономической нестабильности. Изначально многие собственники жилья
решили отказаться от планов по продаже домов и квартир и перевели их в
категорию аренды. В последствие это привело к непропорциональному повышению
предложения и, соответственно, снижению цен. На данный момент специалисты
готовы озвучить конкретные цифры, установившиеся в разных уголках страны.

Так, специалисты уже определили города России с самой
высокой ценой за аренду недвижимости. Чтобы снять малогабаритную квартиру,
больше всего придется заплатить в российской столице. Об этом сообщает издание
РБК со ссылкой на исследование портала “Мир квартир”.

По их данным, самое дорогое арендное жилье сегодня находится
в Москве. В среднем за квартиру площадью менее 31 квадратных метров придется
выложить почти 36 тысяч рублей в месяц.

На втором месте сегодня находится один из самых популярных
российских курортов. В расположенном на берегу Черного моря Сочи недвижимость
обойдется в среднем в более 30 тысяч рублей.

Наконец, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Чтобы
снять квартиру в Северной столице, придется выложить за месяц почти 24 тысячи
рублей.

Дешевле всего арендное малогабаритное жилье стоит в
Волжском, Саранске, Пензе, Брянске и Кургане. Там за квартиру придется отдать
от восьми с половиной до почти десяти тысяч рублей.


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