В Москве почтили память Сергея Пускепалиса на премьере одного из его последних фильмов

Вчера в кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялся специальный показ фильма Антона Мегердичева “Сердце пармы” по одноименному бестселлеру Алексея Иванова, который выйдет в прокат 6 октября. Одну из главных ролей в нем исполнил Сергей Пускепалис, который скончался в результате аварии 20 сентября.

Фильм представила съемочная группа во главе с режиссером – продюсеры Дарья Лаврова, Игорь Толстунов и Антон Златопольский, актеры Елена Ербакова, Елена Панова, Федор Бондарчук, Александр Горбатов, Ислам Зафесов, Владимир Любимцев, Владимир Свирский и другие. Они почтили память Пускепалиса минутой молчания, а после показали памятный ролик об актере на большом экране.

Всех нас потрясла неожиданная трагическая утрата: в автокатастрофе погиб наш друг и товарищ Сергей Пускепалис, – сказал один из продюсеров. – Это невосполнимая потеря. Сергей Пускепалис был не только большим российским актером и режиссером, чей выдающийся талант завоевал любовь и восхищение миллионов зрителей. Он стал истинно народным героем, его считали “своим”, потому что он не играл, а жил на экране, оставаясь тем, кем был — воином добра и света, мощным, удивительно цельным и мужественным человеком, неотразимо обаятельным и дружелюбным. И в нашем фильме богатырь Полюд — это живое отражение самого Сергея, который стал для нас настоящим соратником и другом, надежным плечом и мудрым советчиком. Скорбим и верим — он навсегда останется с нами, и в жизни, и на экране.

Спасибо, что нашли время на кино в нашу нелегкую действительность, – поблагодарил собравшихся режиссер Антон Мегердичев. – Этот показ трагичен для нас, потому что мы потеряли нашего друга, талантливого человека, без которого не было бы этого фильма… Картина замышлялась в совершенно в другое время, сейчас страна изменилась, и зритель изменился. Мы продолжаем меняться столь стремительно, что никакое кинопроизводство не успеет за этими изменениями. И нам бы очень хотелось узнать, как звучит этот фильм сейчас, нам важно узнать ваше суждение.

Напомним, что Сергей Пускепалис известен ролями в картинах “Метро”, “Елки новые”, “Битва за Севастополь” и многих других. За работу в фильме “Как я провел этим летом” актер получил Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля в номинации “Лучшая мужская роль”. В ближайшее время, помимо “Сердца Пармы” в прокат должны выйти еще несколько картин с участием Сергея – “Доктор Х и его дети” и сериалы “Напарники” и “Трейдер”.