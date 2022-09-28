 

Сара Джессика Паркер с дочерьми и супругом посетила премьеру сиквела фильма “Фокус-покус”

28.09.2022, 13:49, Разное
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С премьеры оригинального фильма “Фокус-покус” прошло 29 лет. И вот, накануне исполнительницы главных ролей – Сара Джессика Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими – представили в Нью-Йорке продолжение культовой картины. 57-летняя звезда “Секса в большом городе” Сара Джессика пришла на мероприятие вместе с 13-летними дочерьми Марион и Табитой, а также супругом, актером и продюсером Мэттью Бродериком. 

Паркер появилась на ковровой дорожке в образе от Armani Privé – фиолетовом жакете с принтом, укороченных атласных брюках и остроносых розовых лодочках, а разбавила образ синим клатчем в тон рисунку на пиджаке и рок-н-ролльным макияжем с акцентом на глаза. Дочери актрисы тоже нарядились в соответствии с “ведьминской” тематикой мероприятия: Марион выбрала розово-голубое переливающееся платье с пышной юбкой, а ее сестра Табита — черное платье в стиле baby doll. 

Коллеги Сары по фильму тоже оделись с фантазией: Бетт Мидлер выбрала платье Christopher John Rogers в черно-белую полоску и розовый тюрбан, а Кэти Наджими – классическое черное платье Tom Ford.

Напомним, что фэнтези-комедия “Фокус-покус” вышла в 1993 году. Сара Джессика, Бетт Мидлер и Кэти Наджимим сыграли сестер-ведьм Сандерсон, призванных из загробного мира, чтобы съесть всех детей в городе и остаться навечно молодыми. По сюжету сиквела, спустя 370 лет они возвращаются в Салем, из которого были высланы, чтобы закончить начатое. Противостоять им предстоит трем обыкновенным старшеклассницам. 

Кинолента вышла под эгидой Disney+, а продюсерами выступили Стивен Хафт и Линн Харрис. Новый фильм поставила Энн Флетчер, известная по работе над “Титаником”, “Маской” и “Шагом вперед”. 

Кэти Наджими, Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер


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