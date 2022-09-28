 

Фестиваль «Нашествие-2022» анонсировал бесплатный вход для мужчин в возрасте 18-35 лет

28.09.2022, 13:33, Разное
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Рок-фестиваль «Нашествие», который планировалось перенести на 2023 год, всё-таки состоится в 2022 году, причём уже через неделю.

Организаторы мероприятия объявили о беспрецедентном формате его проведения – впервые вход для мужчин в возрасте 18-35 лет будет абсолютно бесплатным.

Война в УкраинеВ сети пока нет списка групп, которые выступят на мероприятии, но организаторы заверяют: будут «буквально все». Помимо свободного входа, молодым зрителям обещают бесплатные пиво и шашлыки, а также «взрывную» атмосферу и живое исполнение «всех легендарных хитов отечественной рок-сцены, начиная с 2000-х».

Как и ранее, «Нашествие» пройдёт в Тверской области, но на этот раз мероприятие перенесут ближе к Путилово. Власти региона обеспечат фанатам рок-музыки бесплатные автобусы в рамках акции «Я еду на «Нашествие»!» – они будут курсировать каждые полчаса из областного центра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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