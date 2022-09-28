Скандалы: Рост продаж 223%

Россияне сметают недвижимость в Турции ради получения гражданства

За первые семь месяцев 2022 года спрос россиян на жилую недвижимость в Турции превысил 223%. Такие данные приводит консалтинговая компания Knight Frank. За аналогичный период прошлого года россияне приобрели в Турции 2124 объекта недвижимости, в этом году с их участием совершено 6877 сделок. Пик покупок пришелся на июнь, когда граждане России приобрели в Турции 1887 квартир и домов.

Всего на долю россиян пришлось 17,3% сделок на турецком рынке недвижимости. Квадратные метры в Турции активно также покупали граждане Ирана (13,3% или 5 315 сделок), на третьем месте оказался Ирак (11% или 4 405 сделок).

Граждане России чаще покупают недвижимость непосредственно в Стамбуле, также пользуются спросом квартиры в прибрежном районе Бодрум. «Основная цель такой покупки – получение гражданства Турции (90% запросов): для этого стоимость жилья должна составлять не менее $400 тыс», — уточнила региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева.

По данным Knight Frank, в этом году цены на жилую недвижимость в Турции выросли в среднем на 160%. Сказался не только ажиотажный спрос. «Такой рост обусловлен высоким уровнем инфляции в стране и недостатком ликвидного предложения, вызванным высокой себестоимостью строительства. С учетом инфляции реальный рост цен на недвижимость в среднем составляет 46% за год. Среди городов наибольшее увеличение стоимости жилья продемонстрировали Стамбул (+185% за год), Анкара (+165%) и Измир (+151%)», — уточняют аналитики Knight Frank.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”