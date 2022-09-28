 

Появление континентов на Земле связали с падением крупного астероида

28.09.2022, 13:00, Разное
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Китайские исследователи создали компьютерную модель эволюции Земли в доархейскую эпоху. Специалисты связали появление континентов на планете с падением крупного астероида.
С момента формирования Земля претерпела множество существенных изменений, которые до сих пор во многом остаются загадкой для ученого мира. Эксперты-геологи, представляющие Уханьский Китайскоий университет наук о Земле обобщили результаты существующих до этого времени исследований. Далее с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей, им удалось создать компьютерную модель эволюции планеты в так называемую доархейскую эпоху. Так называется наиболее древний этап в истории Земли, который охватывает период от 4,0 до 2,5 миллиард лет назад.

Пребывая в неустойчивом состоянии ранние континенты нередко раскалывались, также они плавились и опускались назад в мантию. Сейчас их следы можно видеть в «корнях» кратонов, крупных структур кристаллического фундамента континентальной коры. В среднем возраст протоконтинентов исследователи оценивают в 3,5 миллиарда лет, в первые 1,5 миллиарда на Земле образовались вода, а также атмосфера и континенты. И только после этого на планете появилась жизнь. По словам научного сотрудника университета Кэртина Тима Джонсона, изучая кристаллы циркона в древних породах земной коры на западноавстралийском Пилбаре, удалось установить связь между скачком температур и состоянием изотопов. Эти изменения произошли примерно 3,6 миллиардов лет назад. Это может объясняться падением крупного астероида, который привел в интенсивной плавке части пород земной коры.

Недра планеты составляют три слоя, это – полужидкая с расплавленным металлическим ядром мантия, земная кора и остывшие элементы пород, придавившие ее своими слоями. Кору разделяют тектонические плиты, которые способны создавать при столкновении новые континенты. Результатом становится появление новых горных систем, разломов и прочих рельефных метаморфоз. Долгое время оставалось загадкой время старта дрейфа литосферных плит и образования континентов. По мнению китайских ученых, сверхастероид столкнулся с Землей и тем самым запустил веханизм круговорота плит литосферы. Диаметр предполагаемого астероида мог составлять порядка 30 километров, что способствовало расколу земной коры. Образовавшуюся выемку заполнили расплавившиеся горные породы. Дальнейшие исследования в других регионах планеты помогут детализировать полученные результаты.


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