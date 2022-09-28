В CHERY объяснили разницу в ценах на автомашины в РФ и Казахстане в 2022 году

В китайской корпорации CHERY объяснили разницу в ценах на свою продукцию в разных странах. Так, 2022 году показал отличие в стоимости автомашин в РФ и Казахстане, что вызвало непонимание у покупателей.

Аналитики рынка транспортных средств регулярно мониторят положение на рынке не только в России, но и за рубежом. Так, специалисты отметили, что покупатели в Казахстане могут приобрести аналогичную представленной в автосалонах РФ модель за меньшую сумму. Например, это положение сохраняется с машинами производства китайского корпорации CHERY.

Представители компании объяснили такое положение вещей тем, что на ценники влияет множество факторов. В их числе и логистические, и геополитические, сложившиеся на фоне санкционного давления на Россию. Также причиной китайские предприниматели называют реальную стоимость рубля, который, хоть и окреп по отношению к юаню КНР на 20%, все же для руководства CHERY все еще причисляется к факторам риска. Кроме того, следует учитывать конкуренцию на том или ином рынке, ассортимент как торговых марок, так и моделей. В итоге получается, что на территории Казахстана покупатели могут приобрести желаемую модель, потратив меньшие средства. Еще одним основанием более низких цен можно назвать то, что один из лидеров китайского автопрома только пытается осваивать казахский рынок, потому пытается привлечь покупателей низкими ценами.

Топ-менеджер компании по маркетингу Сюань Чжоу называет Chery уже состоявшимся одним из игроков глобальной транспортной индустрию Поэтому компания подходит к клиентской базе в той или иной стране или регионе но уровне данного сегмента. Из-за этого ряд моделей в Казахстане стоят вдвое дешевле, чем в России. Между тем, несмотря на ценовую разницу именно CHERY Tiggo 7 PRO в Москве в 2022 году стал наиболее востребованным у столичных покупателей.