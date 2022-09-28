Николай Трубач рассказал о сожалении в участии в дуэте с Борисом Моисеевым

Николай Трубач прокомментировал смерть Бориса Моисеева, в дуэте с которым он вместе записал в 1990-х годов хит «Голубая луна». Несмотря на огромный успех песни и продолжающуюся дружбу с певцом-танцором, музыкант неоднозначно воспринимал эту работу.

27 сентября на 69 году жизни скончался один из самых ярких артистов РФ Борис Моисеев. Свой творческий путь он начинал, как танцор, однако в 1990-х годах, после поездки в США, он расширил сферу своей деятельности, начав также петь. В его репертуаре были как сольные шлягеры, так и дуэтные, причем его партнерами были такие звезды, как Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Николай Трубач и даже с французский шансонье Нильда Фернандес. Именно с Трубачом Моисеев записал песню «Голубая луна», ставшую практически его визитной карточкой. Однако, как оказалось, его коллега, хоть и до последних дней сохранял дружеские отношения с не скрывавшим свои сексуальные предпочтения Моисеевым, все же неоднозначно воспринимал этот хит.

До этого Николай Харьковец, более известный, как Николай Трубач, прогремел на всю страну шлягером «Пять минут», которая звучала в те времена отовсюду. После выхода «Голубой луны» к нему буквально приклеился этот новый для него образ друга сделавшего ранее камин-аут Бориса Моисеева. Все это вылилось не только в огромные гонорары и расширившуюся аудиторию приверженцев талантов певца. Были среди откликов на песню и откровенно хейтерские, обвиняющие Трубача в плохом вкусе и даже способствовании пропаганде нетрадиционных отношений.

Но, по воспоминаниям самого артиста, именно старший коллега научил его с любовью относиться к сцене и зрителям, получая удовольствие от каждого концерта. Кроме того, 52-летний Николай Трубач отрицает, что Моисеев после ухода со сцены из-за состояния здоровья был практически разорен и нуждался в средствах. Никто из команды заслуженного артиста Российской Федерации не оставил своего коллегу, единственной проблемой была сложность общения из-за болезни танцора и певца. Трубач же, как и раньше, каждый день рождения Моисеева 4 марта от всей души поздравлял друга и партнера по сцене. Стоит отметить, что квартира Моисеева в Прибалтике достанется по завещанию Кристине Орбакайте, которую он любил, как собственную дочь.