 

Срочно! Умер Борис Моисеев

28.09.2022, 12:55, Разное
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Скорбную новость подтвердил арт-директор певца Сергей Горох. Как сообщает RT, он рассказал, что Борис Моисеев скончался 27 сентября в два часа дня.

По данным Пятого канала, все случилось в Москве, в квартире артиста. Причины смерти пока не известны, но, как напомнил Горох, Моисеев пережил три инсульта.

Как сообщает “Радио 1”, арт-директор обнаружил певца в бессознательном состоянии и тут же вызвал скорую помощь. Увы, врачи уже ничего не смогли сделать, когда приехали на место.

Напомним, в 2010 году артист перенес первый инсульт. Через пять лет случился еще один. Из-за недуга у Бориса Моисеева перестала функционировать левая рука и верхняя губа.

После этого певец практически не появлялся на людях, вел закрытый образ жизни и не общался с журналистами. По сути, всем жизненным обеспечением Моисеева занимался его арт-директор Горох.

Буквально пару недель назад на Первом канале показали отрывки выступлений Бориса Моисеева, запись которых была сделана во время участия певца в шоу “Точь-в-точь”. Стоит отметить, что, по словам Сергея Гороха, даже после инсультов артист выходил на сцену и выступал, правда… только в своих снах.


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