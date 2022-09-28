“Испытывала неловкость”: сестричка Началовой высказалась о порочности хулигана Моисеева

Восемь лет назад Анна Исаева занималась подготовкой 60-летия Бориса Моисеева. “Помню, как фотографировала Бориса на кухне с его домбработницей, – вспоминает сестричка Началовой. – Пришла к нему в дом, делала несколько интервью, разрабатывала стратеги пиар-компании к его юбилею, на котором были Кобзон, Киркоров, Пугачева, Вайкуле”.

Правда, не все в характере и повадках этого дитя порока Исаевой нравилось. “Помню шутки, которые меня вымораживали, – вспоминает Анна. – Я испытывала неловкость, а все уже привыкли к такому Боре. Он был такой – концентрировал внимание на себе. Это было до болезни”.

Исаева отметила и вкус певца. “В этом белорусском мальчике, который родился в тюрьме, было столько вкуса, – удивляется сестричка Началовой. – И еще умение превратить свои пороки в достопримечательности времени”. Роковой, порочный, самовлюбленный, шумный, очень хулиганистый, отчаянный” – так характеризует исполнителя “Голубой Луны” Анна Исаева.

Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября в 14 часов на 69-м году жизни в Москве у себя дома по адресу Краснопролетарская улица д. 7. Об этом сообщил его арт-директор Сергей Горох. Причиной смерти стал третий инсульт.