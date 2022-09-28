Натали Портман, Айрис Лоу, Мэгги Джилленхол и Мэй Маск на показе Dior в Париже

Парижская Неделя высокой моды всегда была, есть и будет “вишенкой на торте” фэшн-марафона. Именно в столице Франции в эти дни проходят самые яркие модные шоу, самые шумные вечеринки, а бренды соревнуются в звездности их front row.

Dior представил накануне вечером коллекцию ready-to-wear сезона весна-лето 2023. При ее создании креативный директор модного Дома Мария Грация Кьюри снова вдохновлялась образами сильных и властных женщин. В этот раз выбор пал на Екатерину Медичи – королеву Франции с 1547 по 1559 год и супругу Генриха II, которая имела большое влияние на королевство в то время. Образы получились под стать драматичными: на подиуме мы увидели юбки с кринолинами, корсеты, кружева, перчатки до локтя, а также много одежды с цветочным принтом.

Из первого ряда за показом, завершившемся танцевальным перформансом на фоне декораций в виде стен старинного собора, наблюдали Натали Портман, Розамунд Пайк, Мэгги Джилленхол, Шейлин Вудли, Эль Макферсон, Роми Стрейд, Айрис Лоу и многие другие.

Шейлин Вудли Оливия Палермо Мэгги Джилленхол Айрис Лоу Кьяра Ферраньи Бьянка Брандолини Розамунд Пайк Натали Портман Джису Эмма Радукану Камилль Коттен Беатрис Борромео Роми Стрейд Мэй Маск Изабель Аджани Эль Макферсон Бланка Миро Александра Даддарио