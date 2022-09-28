 

Натали Портман, Айрис Лоу, Мэгги Джилленхол и Мэй Маск на показе Dior в Париже

28.09.2022, 12:25, Разное
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Парижская Неделя высокой моды всегда была, есть и будет “вишенкой на торте” фэшн-марафона. Именно в столице Франции в эти дни проходят самые яркие модные шоу, самые шумные вечеринки, а бренды соревнуются в звездности их front row. 

Dior представил накануне вечером коллекцию ready-to-wear сезона весна-лето 2023. При ее создании креативный директор модного Дома Мария Грация Кьюри снова вдохновлялась образами сильных и властных женщин. В этот раз выбор пал на Екатерину Медичи – королеву Франции с 1547 по 1559 год и супругу Генриха II, которая имела большое влияние на королевство в то время. Образы получились под стать драматичными: на подиуме мы увидели юбки с кринолинами, корсеты, кружева, перчатки до локтя, а также много одежды с цветочным принтом. 

Из первого ряда за показом, завершившемся танцевальным перформансом на фоне декораций в виде стен старинного собора, наблюдали Натали Портман, Розамунд Пайк, Мэгги Джилленхол, Шейлин Вудли, Эль Макферсон, Роми Стрейд, Айрис Лоу и многие другие.

Шейлин ВудлиОливия ПалермоМэгги ДжилленхолАйрис ЛоуКьяра ФерраньиБьянка БрандолиниРозамунд ПайкНатали ПортманДжисуЭмма РадукануКамилль КоттенБеатрис БорромеоРоми СтрейдМэй МаскИзабель АджаниЭль МакферсонБланка МироАлександра Даддарио


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