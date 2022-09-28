Скандалы: У наследников экс-мэра Саратова Олега Грищенко отбирают здание кассационного суда

На его аренде зарабатывали больше 130 млн рублей в год

Саратовская облпрокуратура вновь пошла в суд в интересах ТУ Росимущества и Российской Федерации. Ведомство выставило претензии к собственникам помещений в бывшем здании Управления мелиорации и новой пристройке к нему по Московской, 55, в Саратове. Единственный арендатор — Первый кассационный суд общей юрисдикции. Согласно судебным документам, здание собираются изымать целиком — и сооружение советского периода, и пристройку, которую возводило к нему ООО «Эталон», компания, принадлежащая Анастасии Милютиной, дочери покойного мэра Саратова Олега Грищенко.

Претензии выставлены «Эталону», а также компаниям «Крона-С», «Стелла», «Московская-55», «М.И.Г.- Монтаж», «Альянс», «Оформитель» и «Ювента».

Операция «Мелиорация»

Дело поступило на рассмотрение суда 21 сентября, а день спустя были приняты обеспечительные меры в отношении всех нежилых помещений, находящихся в распоряжении ответчиков. Первое заседание назначено на 27 октября.

Пристройка к зданию представляет собой полноценный небоскреб, в нем 14 этажей, а в сооружении советского времени — 9. Приватизация основного здания ведет историю с начала 2000-х годов. Занимал его много лет «Саратовмелиоводстрой». В 2003 году, как выяснил «БВ», ныне покойный начальник областного управления мелиорации Иван Кузнецов занял на нужды предприятия 50 млн рублей у своего бывшего сотрудника, бизнесмена Виктора Кайнова. А через год в счет долга передал ему контрольный пакет акций предприятия. Крайнов получил 29% ООО ПСФ «Саратовмелиоводстрой».

В дальнейшем скупкой акций занялась некая компания, аффилированная с Олегом Грищенко, тогда — мэром Саратова. Дело завершилось переходом всего объекта под его контроль. Попытка бизнесмена судиться результата не принесла, хотя споры велись много лет и дошли до обращения в Совет Федерации и Генпрокуратуру.

Неизвестные подробности этого приватизационного процесса теперь неминуемо должны всплыть в суде, раз уж в исковом заявлении говорится о здании с пристройкой. Дополнить старую советскую многоэтажку 14-этажным «бонусом» мэрия Саратова разрешила в 2017 году, несмотря на все заявления экспертов, что такому сооружению в историческом центре города не место, да и само Управление мелиорации в советский период здесь строить не стоило.

Вот так выглядело здание в 2011 году.

Компании-ответчики занимаются арендой и управлением нежилым имуществом. Практически во всех числится по одному сотруднику, исключение составляет «М.И.Г.- Монтаж», где их шестеро. Тем не менее выручку, в пределах от нескольких млн рублей до нескольких десятков млн показывают все. При ближайшем изучении структуры собственников компаний становится ясно, что зданием на Московской, 55 владеют, в основном, те же лица, что и бывший больницей СПЗ, ныне — областным кардиодиспансером.

Лечебное учреждение, как известно, платит арендную плату за свои палаты и поликлинику членам семьи покойного мэра Саратова Олега Грищенко и связанным с ним лицам. То же самое, похоже, относится и к Первому кассационному суду. Как явствует из судебного решения об обеспечительных мерах, у каждого ответчика в собственности находится по нескольку помещений в здании на Московской, разной площади и на разных этажах.

Рассмотрим собственников подробнее. ООО «Крона-С» создано в 2007 году, с 2018 года принадлежит Павлу Игнатьеву, возглавляет компанию Станислав Порваткин, бывший учредитель и «Кроны-С», и «Эталона». Компанией «Стелла» владеет Жанна Татьянина, фамилия этой бизнес-леди известна в связи с разбирательствами вокруг областного кардиодиспансера. Жанне Татьяниной принадлежит ООО «Деметра», одна из компаний-арендодателей больничных помещений. Первым учредителем «Стеллы» опять же был Станислав Порваткин.

ООО «Московская-55» г-н Порваткин тоже владел до 2018 года, а теперь возглавляет. Собственником стал снова Павел Игнатьев, учредитель «Кроны-С». Также у этой компании имеется предшественник, ООО «Горэнергосервис». Каким образом это произошло, непонятно: «Горэнергосервис» существует до сих пор, компания строит линии электропередач, единственный собственник — Андрей Куликов.

Собственником и директором ООО «М.И.Г.- Монтаж» выступает Игорь Мазник. Интересно, что до 2017 года руководил этой фирмой Александр Буренин, бывший глава администрации Саратова.

ООО «Альянс» — самая старая из привлеченных к суду компаний, ее учредили в 1999 году. С 2006 года ею владеет и руководит Олег Чистяков, до 2019 года фирма называлась «Автопаркинг» и принадлежала Дмитрию Вячеславовичу Кирееву. Он является бизнес-партнером Дмитрия Олеговича Грищенко, возможно, связан также с ЗАО СПГЭС, в составе совета директоров которой в 2006 году была Киреева О.В.

ООО «Оформитель» принадлежит Станиславу Порваткину, компания «Ювента» — Петру Цареву. До 2019 года «Ювента» занималась не арендой недвижимости, а охраной, носила название ЧОП «Топ Секьюрити», собственником значился Ренат Гизатуллин.

Встать, суд пришел

Из всей восьмерки ответчиков в госзакупках участвовали только трое, «Эталон», «Ювента» и «Стелла». Компания «Эталон» в период с 2017 по 2019 год сдавала помещения Главному бюро медико-социальной экспертизы Минтруда РФ. Последний контракт был расторгнут досрочно. Из его документов видно, что арендатор занимал помещения на 5 этаже здания по Московской, 55 и платил за них по 500 рублей за кв. метр в месяц. Стоит заметить, что у «Эталона» самая крупная из всех ответчиков выручка 2021 года — 47,4 млн рублей.

«Ювента» еще в бытность свою ЧОПом охраняла имущество МКУ «Транспортное управление». А «Стелла» в 2016-2017 годах сдавала помещения не кому-нибудь, а ЗАО СПГЭС, чью деятельность тоже связывают с Олегом Грищенко. Стоили контракты в среднем от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Первый кассационный суд, согласно порталу госзакупок, никаких арендных договоров с ответчиками не подписывал. Но свои помещения он тоже снимает. Два свежих договора аренды, ценой 24,3 млн и 15,3 млн рублей были подписаны ведомством 16 сентября нынешнего года с ООО «Риэлти групп». Собственник компании — Никита Петрович Милютин. Судя по соцсетям владелицы «Эталона» Анастасии Милютиной это, скорее всего, ее муж. «Риэлти групп» имеет тот же юридический адрес, что «Эталон» — Московская, 55.

Исходя из договоров, суд занимает порядка 11,1 тысячи кв. метров офисных площадей. Они заключались по ставке 1 тысяча рублей за кв. метр в месяц, что в перспективе должно приносить собственникам 132 млн рублей в год.

Все кадастровые номера помещений, прописанные в двух контрактах, фигурируют и в иске прокуратуры. Вот, например, список помещений первого этажа из контракта:

А вот они же в определении суда о наложении обеспечительных мер:

Обратим внимание на тот факт, что ряд помещений еще и заложены, это видно из договора аренды, где говорится об обременении в виде ипотеки. Теперь, если прокуратура не отступится от своего, все эти объекты ждет деприватизация, а значит, будут оспариваться в том числе и арендные договоры суда с «Риэлти групп». Ведь заключить их успели буквально в последнюю минуту — за несколько дней до подачи судебного иска и наложения обеспечительных мер.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”