Ученые развеяли шесть мифов о вреде кофе

Чашка бодрящего горячего кофе с утра — что может быть лучше? Большинство людей приписывают этому напитку немало негативных последствий для организма. Но так ли это на самом деле? Журналисты издания OAnews развеяли самые популярные мифы относительно влияния кофе на здоровье человека.

Миф №1: Кофе способствует развитию онкологии

Существует мнение, что кофе приводит к онкологическим заболеваниям, но на самом деле это не так. Он снижает риск возникновения нескольких видов рака — эндометрия, кишечника, простаты, кожи и желудка.

Специалисты Национального института онкологии (США) изучили данные 450 000 респондентов возрастом 50–71 год, у которых к моменту начала сбора информации не был диагностирован рак. Состояние здоровья испытуемых отслеживалось на протяжении 10 лет. За это время у 3000 человек появилась меланома. Медики, проанализировав результаты, пришли к выводу, что чем больше выпито чашек кофе, тем ниже риск развития онкологии. Согласно результатам исследования, четыре выпитых чашек кофе в день снижают появление меланомы на 20%.



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Кроме того, исследователи из Австралии нашли связь между употреблением кофе и снижением смертности от рака печени. В ходе исследований учёные выяснили, что 2-3 чашки кофе в день развитие рака печени снижается на 38%. Если человек выпивает 4 чашки в день, то риск заболеть снижается на 41%.

Миф №2: Кофе приводит к гипертонии

Ещё одним мифом о кофе является то, что кофе приводит к гипертонии. К такому выводу пришли медики из Бостона, проанализировав данные пациентов, которые употребляли бодрящий напиток. Согласно результатам исследований, проблемы с сердцем наблюдались у тех, кто выпивал более 6 чашек кофе в день и у тех, кто вовсе его не пил. Таким образом, учёные никакой связи между потреблением кофе, повышением давления и заболеванием сердца не нашли.



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При этом команда ученых из Мадридского университета доказала, что смертность среди любителей кофе не больше, чем у тех, кто его совсем не пьет. Более того, медики в ходе исследования выяснили, что склонность к заболеваниям сердца у тех, кто употребляет кофе на 25% меньше, нежели у его противников. Японские исследователи доказали, что чашка выпитого кофе улучшает кровоток.

Миф №3: Кофе является причиной бессонницы

Большинство людей считают, что кофе может стать причиной бессонницы. Однако исследователи не выявили прямой связи между бодрящим напитком и отсутствием сна. По мнению учёных, если человек регулярно употребляет кофе, то его организм привыкает к нему и не влияет на сон. При этом те, кто пьёт нечасто, дела обстоят иначе, и чашка выпитого эспрессо перед сном на самом деле может помешать уснуть.



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Миф №4: Кофе вызывает обезвоживание

Также существует устойчивый миф, что употребление кофе приводит к обезвоживанию. На самом деле этот напиток бодрости обладает слабым мочегонным эффектом. Именно по этой причине отсутствует риск чрезмерной потери жидкости, пояснили врачи. Более того, при регулярном употреблении кофе мочегонный эффект почти сводится к нулю.



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Миф №5: Кофе приводит к инсулиннезависимому диабету

Ещё одним популярным мифом о кофе является его влияние на уровень сахара в крови. Учёные в процессе исследования выяснили, что на самом деле он положительно отражается на усвоении глюкозы. Так, благодаря тригонеллинну уменьшается риск развития сахарного диабета, но при условии, если употреблять напиток в чистом виде. Однако добавление большого количества сахара приведёт к развитию заболевания.



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В составе натурального кофе присутствует не только магний с хромом, которые положительно влияют организму регулировать выработку инсулина, но и антиоксиданты. Последние помогают бороться с повреждением тканей и способствуют снижению риска развития инсулиннезависимого диабета. Это свойство подтверждено рядом исследований, проведенными на протяжении 20 лет. Результаты работ опубликованы в научно-медицинском журнале Archives of Internal Medicine.