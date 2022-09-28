Германия потребовала начать строительство «Северного потока – 3»

Правительство ФРГ обратилось к российским коллегам с просьбой построить газопровод «Северный поток – 3» для поставок голубого топлива в страны Евросоюза. Олаф Шольц выразил надежду, что новый трубопровод будет введён в эксплуатацию в 2024 году.

Канцлер Шольц пообщался по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным и выразил озабоченность в связи с уничтожением инфраструктуры газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. Немецкий лидер заявил, что, если Россия хочет сохранить имидж надёжного поставщика, она должна в кратчайшие сроки построить новую трубу взамен тех, что были взорваны неизвестными.

Немецкие контролирующие органы будут внимательно изучать техническое состояние нового «Северного потока», сроки сертификации и ввода в эксплуатацию нового газопровода зависят в том числе и от ситуации на Украине, заявил Шольц.

– Для нас это перспективный инвестиционный проект. Мы будем изучать предложение немецкой стороны и оценивать стоимость трубопровода, – рассказал на условиях анонимности вице-президент ПАО «Газпром» Алексей Григорьев. – Конечно, есть некоторый риск, что Европа откажется его сертифицировать или взорвёт, но это лучше, чем ничего не делать. Продажа газа в западные страны – наш главный приоритет. Возможно, что ради строительства «Северного потока – 3» придётся приостановить финансирование аналогичных проектов на востоке страны, особенно это касается терминалов по производству СПГ.

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