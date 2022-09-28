 

Германия потребовала начать строительство «Северного потока – 3»

28.09.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство ФРГ обратилось к российским коллегам с просьбой построить газопровод «Северный поток – 3» для поставок голубого топлива в страны Евросоюза. Олаф Шольц выразил надежду, что новый трубопровод будет введён в эксплуатацию в 2024 году.

Санкции против РоссииКанцлер Шольц пообщался по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным и выразил озабоченность в связи с уничтожением инфраструктуры газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. Немецкий лидер заявил, что, если Россия хочет сохранить имидж надёжного поставщика, она должна в кратчайшие сроки построить новую трубу взамен тех, что были взорваны неизвестными.

Немецкие контролирующие органы будут внимательно изучать техническое состояние нового «Северного потока», сроки сертификации и ввода в эксплуатацию нового газопровода зависят в том числе и от ситуации на Украине, заявил Шольц.

– Для нас это перспективный инвестиционный проект. Мы будем изучать предложение немецкой стороны и оценивать стоимость трубопровода, – рассказал на условиях анонимности вице-президент ПАО «Газпром» Алексей Григорьев. – Конечно, есть некоторый риск, что Европа откажется его сертифицировать или взорвёт, но это лучше, чем ничего не делать. Продажа газа в западные страны – наш главный приоритет. Возможно, что ради строительства «Северного потока – 3» придётся приостановить финансирование аналогичных проектов на востоке страны, особенно это касается терминалов по производству СПГ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.22 / Мнение: РМ-13. Два главных врага России

05.09.22 / Обозреватель Daily Telegraph – украинский конфликт поставил крест на мечте Макрона о европейской обороне

01.04.22 / Колор-блок – главный тренд наступившей весны: модные цвета и подсказки по сочетанию

15.12.21 / Кушанашвили усомнился в существовании Бога из-за смерти Жанны Фриске

05.09.20 / Юрия Куклачёва вызвали на допрос по делу о реабилитации нацизма на митинге КПРФ

07.01.22 / Хотел поработать, но зачитался – Личное мнение

15.07.22 / Петербургскую чиновницу Боголюбову наградят после саботажа выставки о СВО

06.12.20 / Женщина 9 месяцев страдала от галлюцинаций, а причина оказалась в огромном черве

29.01.21 / Кэти Топурия опубликовала первый снимок с новорожденным сыном

04.03.22 / Мнение: Ситуация на ЗАЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика