Сергей Ентц: Банки становятся гарантами стабильности и помощниками для участников ВЭД

Смена курса

Уже более полугода внешняя торговля больше похожа на хаотическое движение, чем на стройную систему, к которой все привыкли. В этих условиях банки должны стать точками опоры и очагами стабильности, гарантами безопасности расчетов, считает Сергей Ентц, Председатель Совета директоров АКБ “Держава” ПАО. Банк традиционно поддерживает малый и средний бизнес, в том числе импортеров и экспортеров. Именно для участников ВЭД в прошлом году в банке “Держава” начали разрабатываться новые продукты, был запущен масштабный проект, результатом которого должно было стать создание целой экосистемы для МСП. Сейчас этот процесс продолжается, но уже с новыми вводными и по новым направлениям.

“Нам пришлось перестраиваться моментально, поскольку из-за санкций были нарушены традиционные внешнеэкономические связи, перестали работать привычные расчетные механизмы, – рассказывает Ентц Сергей Леонидович. – Но необходимо отметить, что финансовая логистика перестроилась очень оперативно – гораздо лучше, чем, скажем, транспортная, где все еще наблюдаются серьезные сбои”.

По оценкам аналитиков Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, по некоторым товарным группам объемы экспортных поставок в натуральном исчислении в апреле-июле этого года упали более чем на 40%. Выход из сложившейся ситуации эксперты видят в активной позиции компаний по поиску новых каналов и направлений ВЭД, внедрение форм международных финансовых расчетов, а также в помощи со стороны государства.

Как подчеркивает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев, российский бизнес уже достаточно активно адаптируется к новым условиям. Однако, по прогнозу Минэкономразвития, для того чтобы вернуть объемы несырьевого неэнергетического экспорта на уровень 2021 ($192 млрд) потребуется примерно 4 года.

Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков отмечает, что большая часть несырьевого неэнергетического экспорта (в прошлом году – 61%) приходится на дружественные страны: Индию, Азербайджан. Иран, Казахстан, и эти направления продолжают развиваться. «Также российские компании продолжают активно работать с Китаем”, – подчеркивает эксперт.

По оценкам ТПП, Китай в период с апреля по июль увеличил объем закупок из России более чем в 3 раза в денежном выражении, а поставки российских товаров (включая сырье) в Турцию за эти 4 месяца увеличились в 3,8 раза, в Индию – в четыре раза. В итоге доля этих трех стран в общем объеме российского экспорта составляет сейчас около 40%.

Переориентация на Восток потребует времени, усилий, новых инструментов и форм международных расчетов. Без профессиональной помощи банков – не только как источника финансирования и «проводников» денег, но и как консультантов – участникам ВЭД не справиться.

На фоне существующих ограничений вырос спрос бизнеса на помощь и консультации банков по проведению международных расчетов, считает Алексей Иевлев, возглавляющий дирекцию корпоративного бизнеса Росбанка, подчеркивая, что все участники ВЭД столкнулись со сложностями при осуществлении международных расчетов, задержками в обработке платежей иностранными банками. Именно банки помогают бизнесу найти ответы на крайне важные вопросы: проведет ли платеж конкретный зарубежный банк, есть ли ограничения в той или иной стране, почему получателю платежа так долго не зачисляются деньги, отмечает эксперт.

“В условиях огромного количества новых, непроверенных, партнеров банки становятся гарантом безопасности сделок, например, через такой инструмент, как аккредитив. Кроме того, они могут подсказать, какой вариант расчета в нынешних условиях наиболее эффективный и безопасный”, – подчеркивает Сергей Ентц, Председатель Совета директоров банка “Держава”. Ентц также отмечает, что банки сейчас делают многое и для налаживания прямых связей российских предпринимателей с бизнесом дружественных стран.

Так что же есть в арсенале банков, чтобы стать “проводниками” и “гарантами”?

Расчеты в национальных валютах

Вопросы, связанные с переходом в международных расчетах на национальные валюты, сегодня выходят на передний план практически у всех участников внешней торговли, отмечают многие эксперты. Называя ключевыми проблемами логистику и проведение платежей, Никита Гусаков отмечает, что для исправления ситуации в России принимаются системные меры, в том числе шаги по “раскатыванию” азово-черноморского и каспийского маршрутов.

Поэтому так важно для банков установить партнерские отношения с банками в странах ближнего зарубежья, Азии и Ближнего Востока. Для многих участников ВЭД переход на еще недавно считавшиеся экзотическими валюты сейчас единственный выход – в этом сходится большинство экспертов. Однако, зачастую банки даже дружественных государств боятся вторичных санкций, поэтому случаев открытия корреспондентских счетов меньше, чем хотелось бы. Причем у небольших банков шансов на установление корреспондентских отношений с банками дружественных стран, пожалуй, даже больше, чем у крупных финансовых структур. Так, например, банк “Держава” недавно сообщил об открытии ему корсчетов в китайском (HARBIN BANK) и армянском банках (ЗАО “Ардшинбанк”). А несколько месяцев назад, банк сам начал открывать счета в юанях клиентам-юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Прямые корсчета позволяют осуществлять сделки купли-продажи валют и ценных бумаг в национальных валютах без дополнительных конвертаций, снижать издержки по транзакциям, ускоряют проведение расчетов как для клиентов, так и между банками. Количество лиц, участвующих в проведении одной расчетной операции, снижается до минимума. Через корреспондентские счета проще проводить операции по коммерческим сделкам клиентов, дебетовые и кредитовые переводы, открывать аккредитивы, проводить операции с ценными бумагами, предоставлять гарантии и пр.

“Прямые корреспондентские отношения дают возможность устанавливать доверительные отношения между банками и применять новые виды банковских услуг, – подчеркивает Председатель Совета директоров банка “Держава” Сергей Ентц. – Сейчас очень важно налаживать новые международные связи, особенно со странами, вызывающими повышенный интерес участников внешне-экономической деятельности».

На формирование устойчивых корреспондентских отношений нужно много времени, отмечает управляющий директор “Эксперт РА” Юрий Беликов. В качестве альтернативы эксперт видит предоставление рублевой ликвидности в рамках свопов с резервными валютами. Это позволит поддерживать продукты в резервных валютах и одновременно получать рублевое фондирование, которое легче всего доходно размещать на внутреннем рынке и таким образом обеспечивать положительную маржу.

Гарантии

Дополнительным обеспечением исполнения участниками внешнеэкономической деятельности своих контрактных обязательств являются банковские гарантии (с 2022 года – независимые гарантии). Этот инструмент особенно важен при большом числе новых контрагентов и новых направлениях бизнеса. Гарантия раскрывается при нарушении условий договора одной из сторон вне зависимости от внешних обстоятельств.

Согласно рейтингу банков, составленному РБК, наилучшие условия по банковским гарантиям у следующих финансовых организаций: банк “Открытие”, АКБ “Держава”, Росбанк, СМП Банк и ЮниКредит Банк.

Аккредитив

Минимизировать риски работы с незнакомыми партнерами позволяет и такой инструмент, как аккредитив. Эта форма расчетов обеспечивает продавцу и покупателю одинаковую защиту от рисков, связанных с осуществлением внешнеторговых операций (а они сейчас возросли многократно!), что крайне важно в условиях глобальных санкций.

Аккредитив позволяет избежать авансовых платежей или получить отсрочку платежа по контракту. При этом поставщик продукции может быть уверен, что он получит деньги за нее при предоставлении всей необходимой документации об отправке груза. А покупатель, в свою очередь, точно знает, что банк отправит деньги сразу, как получит подтверждение отгрузки нужного товара в нужном количестве на заранее оговоренных условиях.

“Сейчас функции банков стали намного шире – они в какой-то мере выполняют роль тьюторов для бизнеса, – отмечает Ентц Сергей, Председатель Совета директоров банка “Держава”. – Мы советуем участникам ВЭД обращаться в банк еще до подписания соглашения с контрагентом, специалисты кредитной организации помогут структурировать контракт, предложат оптимальные варианты расчетов, подскажут, как обезопасить проведение сделки и т.п. Ведь именно банковские эксперты владеют всей полнотой информации о приемлемых сейчас технологиях проведения расчетов, в том числе и в национальных валютах”.

Весной 2022 года Банк “Держава” начал предоставлять клиентам возможность проведения международных расчетов с использованием аккредитивной формы расчетов.

Кредиты в юанях

Еще один новый тренд – кредитование клиентов в национальных валютах. По понятным причинам самым популярным является сейчас кредиты в китайских юанях, на подходе предложения крупнейших игроков в индийских рупиях. Сбербанк и Альфа-банк уже сообщили о том, что начали предоставлять гражданам России кредиты в юанях. ВТБ планирует начать кредитование “в валютах дружественных стран” до конца года, по словам главы ВТБ Андрея Костина, в работе “11 проектов на сумму, эквивалентную 450 млрд рублей, в основном в юанях”. Ставки по таким кредитам сопоставимы с аналогичными продуктами в долларах и евро.

Рост предложения кредитных продуктов в юанях продиктован увеличением торговой активности между РФ и КНР, подчеркнул начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин. Эксперт пояснил, что, получая финансирование в юанях, компании страхуются от валютного риска, так как рубль достаточно волатилен, да и ставки по продуктам в юанях могут быть вдвое ниже, чем в рублях. Кредиты в юанях нужны импортерам, чтобы зафиксировать цену при покупке товара, а также экспортерам, чтобы оплачивать транспортные затраты, оборудование и пр. Эксперт уверен, что тенденция роста кредитного портфеля в юанях сохранится.